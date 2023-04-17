《日入而息》阿里減持商湯套現近１﹒４億，萬洲料首季少賺５６％

《今天重點》

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阿里巴巴減持商湯（０００２０）４０００萬股，套現１﹒３８億元；商湯遭僱員持股公司減持

５０７﹒８萬股Ｂ類股份，套現１７２５萬元

萬洲（００２８８）料首季生物公允價值調整前利潤跌約５６％

恒隆地產（００１０１）陳啟宗稱集團總部不會撤離香港，未來機遇來自內地

騰訊（００７００）自研視頻編解碼芯片「滄海」已量產並投用數萬片

夏寶龍上午會見商會代表並訪港交所，下午前往科學園；夏寶龍到訪港交所及金管局，並與財金

界人士午宴；夏寶龍在陳茂波史美倫歐冠昇等陪同到訪港交所；夏寶龍到訪科學園，創科局長孫

東及中大教大校長同行

許樹昌稱本港檢測樣本驗出新冠變種Ａｒｃｔｕｒｕｓ，但毋須擔心

消委會表示去年超市貨品價格按年升２﹒１％，２０１３年來最大增幅；發現綠色按揭與傳統按

揭分別微，獲益不顯著

機構料中國首季ＧＤＰ增長４％，次季加速至７﹒６％；機構料中國３月工業增加值增４％，消

費反彈７﹒４％

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《即日市況》

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恒指全日高收３４３點報２０７８２，聯想升６％，安踏挫４％

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《深滬股市》

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滬綜指收升１﹒４２％近十個月高，明公布首季ＧＤＰ

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《美元匯價》

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美匯料１０１位置有補倉活動支撐

歐元最新報１﹒０９７２╱７６，日圓最新報１３４﹒１４╱１５

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《公司資訊》

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恒指公司推出恒生中國央企指數

傳阿里（０９９８８）旗下飛豬及瓴羊將直接向張勇匯報

據報長和（００００１）委託投行安排發行美元債券

友和（０２３４７）消費券首日交易額大增２﹒７倍

Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）首季總收入按年升１５﹒７％

巨星醫療（０２３９３）未贖回部分票據及支付利息，遭入稟申索

中銀香港（０２３８８）首季跨境客戶新開立賬戶數目按季升近１﹒７倍

小鵬汽車（０９８６８）發布智能化架構，料行業未來１０年剩８家大型車廠

百度（０９８８８）發布智能駕駛新產品，稱三年後無智能駕駛能力汽車將淘汰

騰訊（００７００）自研視頻編解碼芯片「滄海」已量產並投用數萬片

阿里巴巴減持商湯（０００２０）４０００萬股，套現１﹒３８億元；商湯遭僱員持股公司減持

５０７﹒８萬股Ｂ類股份，套現１７２５萬

越南製造加工出口（００４２２）黃宗業辭任行政總裁，吳睿蕎暫代

太平洋航運（０２３４３）首季小靈便型乾散貨船日均收入按年減少４３％

恒隆地產（００１０１）陳啟宗稱集團總部不會撤離香港，未來機遇來自內地

裕元集團（００５５１）附屬就印度投資訂立合作備忘錄，涉２３０億盧比

香港科技探索（０１１３７）推網店解決方案「ＨＫＴＶｓｈｏｐｓ」，５月將試行

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《國企紅籌》

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ＧＩＣ減持中電信（００７２８）２０３８萬股，套現近８９２９萬元

海信家電（００９２１）斥１３﹒６億元人民幣認購理財產品

中國電力（０２３８０）新源智儲獲儲能國際峰會創新應用典範大獎

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《中國要聞》

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機構料中國首季ＧＤＰ增長４％，次季加速至７﹒６％；機構料中國３月工業增加值增４％，消

費反彈７﹒４％

上海今年首批集中供地明起開拍，總起拍價４８３億元

ＭＬＦ淨投放５個月低，分析：人行再加碼寬鬆不迫切

科技部啟動國家超算互聯網部署工作

自然資源部表示加大礦業投資鼓勵政策，推進找礦突破

中國籃協表示上海隊江蘇隊消極比賽屬實，各罰５００萬

發改委赴中煤集團調研，召煤企就首季運行座談

國資委表示對央企違規經營投資加強追責，嚴防破窗效應

臨港特斯拉儲能超級工廠開始招聘

商務部表示推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區

中證監公布今年立法工作計劃，再提修訂私募辦法

中央財政下達１００億，向實際種糧農民發一次性補貼

洪都拉斯外長表示正與人行接觸尋求減輕債務負擔

幻方量化表示研究ＡＧＩ不是用來炒股的，與金融沒關係

郭廣昌稱復星將深耕安徽，加快合作項目落地

１７００億ＭＬＦ超額續作，２００億逆回購利率持平

三部門表示廣交會展期銷售進口展品免徵關稅等三稅款

發改委表示壯大數字經濟等戰略性新興產業；發改委赴上海青島調研，探討加快郵輪旅遊高質量

發展

習近平同巴西總統會談：戰略高度開辟新時代中巴關係

習近平稱加快構建新發展格局，把握未來發展主動權

中指院表示上周樓市成交同環比均漲，三線環比漲近七成

測算表示３月７０城樓價指數環比漲幅０﹒５％近兩年高

統計局表示３月７０大中城市樓價環比續漲

萬達地產法定代表人變更為萬達商管集團副總裁黃國斌

國資委「兩虎」接連落馬，夏慶豐、何慶豐被查

江蘇人大原副主任劉捍東被查，為二十大後江蘇首虎

朱曉彤再卸任特斯拉昆明法定代表，早前晉升高管層

中汽協表示３月汽車終端市場仍疲軟，穩增長任務艱巨

Ａ股上市公司回購增持案例增多

深圳鼓勵增加液化天然氣運輸船，最高每年每船獎千萬

內地汽柴油價每噸漲５５０和５２５元創年內最大漲幅

交通部表示推動網約車、貨運平台降過高抽成、會費上限

內地完善境外機構投資者等直接投資中國債券市場安排

華為發布問界Ｍ５智駕版，綜合續航達１４２５公里

昆侖萬維今發布類ＣｈａｔＧＰＴ「天工」並邀請測試

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２％，傳台積電或下修今年資本支出

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《台海局勢》

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美導彈驅逐艦昨穿越台海，解放軍東部戰區跟監警戒

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《國際要聞》

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伊朗判處擊落烏克蘭客機的１０名防空部隊成員入獄

日本首相演說時遭爆炸物襲擊，選舉形勢更複雜

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《外圍經濟》

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印度或以超過七國集團設定之上限價格購買俄羅斯原油

巴克萊將裁投銀部門逾１００名員工

德國指印尼將加入七大工業國組織氣候俱樂部

德國關閉三座核電站後或重用煤炭發電造成大量碳排放

柴油市場需求下滑，全球經濟衰退訊號現

歐洲央行部分官員傾向再次大幅加息

歐盟表示波蘭匈牙利兩國停止進口烏克蘭糧食不可接受

耶倫表示美國銀行業信貸收緊可代替一定加息效果

英倫銀行考慮全面改革存款擔保計劃

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《大國博弈》

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中國新能源企業在美投資建廠遭反對，有項目淡化關聯

美以涉俄為由制裁中國實體，商務部斥「長臂管轄」

兩企五人遭制裁起訴，中方轟美國將毒品問題甩鍋中國

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《其他消息》

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冼漢迪稱夏寶龍訪港考察反映對香港前景充滿信心

夏寶龍上午會見商會代表並訪港交所，下午前往科學園；夏寶龍到訪港交所及金管局，並與財金

界人士午宴；夏寶龍在陳茂波史美倫歐冠昇等陪同到訪港交所；夏寶龍到訪科學園，創科局長孫

東及中大教大校長同行

狄志遠稱夏寶龍並非指不能遊行，相信仍可繼續進行

行會明日例會取消，李家超全力支持夏寶龍在港考察

譚耀宗稱夏寶龍並非不准遊行，只是提醒慎防風險

黃家和引夏寶龍稱對港經濟有信心，國安法起穩定作用

大灣區醫療人才交流計劃首批約８０人抵港

廠商會明率團赴星馬考察，探索疫後東盟新機遇

律敦治老人科男病房再多一人確診新冠，累計９人染疫

據報有離港內地人無申請仍獲發半額消費券

政府擬下月１０日推出支援大灣區醫管局病人先導計劃

黃之鋒公開西灣河開槍警資料，因藐視法庭判囚３個月

陳茂波料香港經濟首季溫和增長，今赴京拜會財金科技等中央部委

李家超稱加強香港金融中心角色，包括離岸人民幣及資產管理中心

蔡若蓮稱研讓校長赴內地「跟崗」交流，擬放寬自資課程內地生數目

許樹昌稱本港檢測樣本驗出新冠變種Ａｒｃｔｕｒｕｓ，但毋須擔心

盧文端稱夏寶龍致辭反映守國安底線是中央對港首要要求

劉兆佳稱丁薛祥主管港澳事務有助強化中央對香港支持

勞聯未獲不反對通知書，撤回５﹒１前夕遊行申請

林世雄訪問北京及珠海三天，將拜訪發改委及民航局等

楊潤雄明日訪問深圳，將拜訪文化廣電旅遊體育局

鄭雁雄稱香港要保持馬照跑、舞照跳、股照炒

積金局下周遷往觀塘新辦事處，料每年可節省１４００萬開支

證監會表示「唱高散貨」騙案再有懷疑骨幹成員被控

消委會表示去年超市貨品價格按年升２﹒１％，２０１３年來最大增幅；發現綠色按揭與傳統按

揭分別微，獲益不顯著

聯交所就優化ＥＳＧ框架下氣候信息披露徵詢市場意見

賀一誠明日率團訪問葡萄牙盧森堡及比利時，加強與歐洲合作和聯繫

深股通全日流出逾１億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用近４５億元，外資淨流入１

９億元

「尚晉坊」赤柱過渡性房屋即日起接受餘下少量單位申請

啟德尚．珒溋暫套約１２４億，加推１２伙高座特色戶

新盤減價，十大屋苑周末僅錄３宗成交創９個月新低

渣打大灣區營商景氣指數首季升至５１﹒３，大灣區企業重拾信心

滙豐「聯動大灣區」中小企中心啟用，助中小企把握跨境商機

粉嶺稻香酒樓冧假天花，擊中餐枱幸無人受傷

Ｍｏｕｎｔ Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ洋房以近６億元成交

劍橋道近７０年單號屋連地皮放售，意向價近４億元

南洋商業銀行表示四指定網點延長周末服務時間至下午５時

星展銀行推新客戶活期存款優惠，港元活期息達４﹒１厘

第一太平戴維斯表示資金成本上漲成障礙，但優質街舖價格仍可升一成

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