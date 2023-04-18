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18/04/2023 07:50

《國金頭條》美股單日轉升，道指漲逾百點，金價回試２０００關口

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨天（１７日）美股主要指數在大部分時間下跌，最後一小時
才轉為上升。道指收市升１００﹒７１點或０﹒３％，報３３９８７﹒１８點；標普５００指數
升１３﹒６８點或０﹒３３％，報４１５１﹒３２點；納指收市升３４﹒２６點或０﹒２８％，
報１２１５７﹒７２點。
　　對於今年較後時間可能出現的經濟衰退，以及利率前景的不確定性，仍然對市場情緒產生負
面影響。里士滿聯儲行行長巴金表示，他想看到通脹逐漸回歸目標的更多證據。他還表示對銀行
業的發展感到安心。
　　經濟數據方面，美國４月ＮＡＨＢ住宅市場指數升至４５，是連續第四個月上升，並為去年
９月以來的最高。
　　另外，高盛、美國銀行、摩根士丹利等公司預計在本周公布季度盈利報告。而普羅米修斯生
物科技飆升７０％，因默克宣布將以約１０８億美元收購這家生物科技公司。
　　谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ的股票收盤下跌２﹒６％，因有報道指，三星正在考慮以微軟
的Ｂｉｎｇ搜索引擎，取代谷歌成為其設備的默認搜索引擎。
　
＊美元走強，金價回試２千關＊
　
　　美元兌主要貨幣走高，因市場押注聯儲局將在５月份再度加息，而減息的可能性只會在年底
後期出現。美匯指數在紐約午市升至１０２﹒２３，歐元兌美元自１﹒０９９４跌至
１﹒０９２８；英鎊兌美元亦由１﹒２４１５跌至１﹒２３７８；美元兌日圓由１３３﹒７９升
至１３４﹒４６。
　　其他貨幣方面，澳元兌美元微跌至０﹒６７０３；美元兌瑞郎升近０﹒６％至０﹒８９８７
；美元?加元升至１﹒３３９３。
　　由於預期美國在今年較後時間可能出現經濟衰退，引發市場對能源需求前景的擔憂，原油價
格下滑。５月份ＷＴＩ期油收市跌１﹒６９美元或約為２﹒１％，報每桶８０﹒８３美元；布蘭
特期油收市跌１﹒８％，報每桶８４﹒７６美元。
　　６月期金收市跌８﹒８美元，報每盎司２００７﹒００美元；５月期銀收市跌０﹒３７２美
元，報每盎司２５﹒０８８美元；５月份期銅收市跌０﹒０４０５美元，報每磅４﹒０６６０美
元。（ｐｃ）
　
　
　
　
　

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