恒指半日低收１５５點報２０６２６，安踏收瀉７％，國壽升逾３％

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股主要指數在大部分時間下跌，最後一小時才轉為上升

。道指收升１００點；標普５００指數收升１３點；納指收升３４點。

對於今年較後時間可能出現經濟衰退，以及利率前景的不確定性，仍然對市場情緒產生負面

影響。

港股低開，恒生指數半日收報２０６２６，跌１５５點或０﹒７５％，主板成交６６０﹒８

億元。恒生中國企業指數報７００６，跌４９點或０﹒７１％。恒生科技指數報４１９９，跌

５４點或１﹒２８％。

恒指三大成交股份依次為安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；安踏體育（０２０２０）收跌７﹒４４％，報１００﹒７元，該股成交約

１﹒５１億股，涉資１５０﹒５９億元，盤中高見１０２﹒２元，最低見９９﹒０５元；騰訊控

股收報３６３元，跌８元或２﹒１６％，成交２７﹒６３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９４﹒８元

，跌０﹒６元或０﹒６３％，成交１１﹒７億元。國指三大成交股份依次為安踏體育、騰訊控股

及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中芯國際

（００９８１）；中芯國際收報２３﹒６５元，跌１元或４﹒０６％，成交１１﹒３億元。

舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒３８％，收報９１﹒４元；聯想集團（００９９２）跌

２﹒２７％，收報８﹒６元。

另外，國壽（０２６２８）逆市收升３﹒３４％，報１４﹒２４元，該股成交約３６９２萬

股，涉資５﹒２５億元，盤中高見１４﹒４元，最低見１３﹒６８元；中國平安（０２３１８）

升２﹒９６％，收報５５﹒７元；中國宏橋（０１３７８）升２﹒３７％，收報８﹒６５元；東

方海外（００３１６）升１﹒９９％，收報１６９元。（ｋｙ）

