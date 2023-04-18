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18/04/2023 16:25

《盤後部署》恒指整固後有望挑戰２２７００，國壽走勢不俗未升完

　　《經濟通訊社１８日專訊》隔晚美股主要指數在大部分時間下跌，最後一小時才轉為上升。
道指收升１００點；標普５００指數收升１３點；納指收升３４點。
　　對於今年較後時間可能出現經濟衰退，以及利率前景的不確定性，仍然對市場情緒產生負面
影響。
　　港股下跌，恒生指數收報２０６５０，跌１３１點或跌０﹒６３％，主板成交
１０９７﹒２０億元。國企指數收報７００２，跌５３點或跌０﹒７５％。恒生科技指數收報
４２０２，跌５１點或跌１﹒２１％。
　　技術走勢方面，恒指今日走勢雖現陰燭，惟燭身仍在昨日陽燭之內，相信整固後再向上，中
短線有望挑戰２２７００。
　　上證綜合指數收報３３９３，升７點或升０﹒２３％，成交４７４２﹒８７億元人民幣；深
證成份指數收報１１８６０，升４點或升０﹒０４％，成交２９８５﹒００億元人民幣。
　
＊安踏收跌７﹒４４％，折讓配股籌１１７億＊
　
　　藍籌股方面，安踏體育（０２０２０）擬以先舊後新方式向獨立承配人配發１﹒１９億股，
佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比昨日收市價折讓約８﹒８４％，淨籌約
１１７﹒３１億元，安踏收跌７﹒４４％，報１００﹒７元，為藍籌最弱一員，該股成交約
１﹒６６億股，涉資１６５﹒４４億元，盤中高見１０２﹒２元，最低見９９﹒０５元；中芯
（００９８１）跌３﹒８５％，收報２３﹒７元；舜宇光學科技（０２３８２）跌３﹒０１％，
收報９１﹒７５元；碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒７８％，收報１４﹒６８元。
　　另外，東方海外（００３１６）逆市收升２﹒４７％，報１６９﹒８元，該股成交約１５１
萬股，涉資２﹒５５億元，盤中高見１７１﹒８元，最低見１６６﹒１元；中國宏橋
（０１３７８）升１﹒３％，收報８﹒５６元；潤啤（００２９１）升１﹒１２％，收報
６３﹒１５元。
　
＊經濟增長勝預期，兩大內險股龍頭炒上＊
　
　　國家統計局公布，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）約２８﹒５萬億元人民幣，同
比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％。
　　兩大內險股龍頭造好，國壽（０２６２８）逆市向上，國壽收升２﹒７６％，報１４﹒１６
元，為藍籌股升幅榜首位，該股成交約５９１７萬股，涉資８﹒４０億元，盤中高見１４﹒４元
，最低見１３﹒６８元；中國平安（０２３１８）升１﹒４８％，收報５４﹒９元。
　　技術走勢方面，國壽走勢不俗，日線圖現大陽燭，雖現射擊之星，惟相信整固過後，會再展
升浪，首站１月底高位１５﹒３６元，次關以１８元為獲利目標，跌穿３月底低位１２﹒２６元
止蝕。（ｋｙ）

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