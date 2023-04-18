【虛幣世界】比特幣突破３萬後回吐，分析料短期先落後上

《經濟通通訊社１８日專訊》比特幣近期走勢先突破３００００美元後回落，目前在
２９５００美元水平徘徊，受上周溫和樂觀的通脹數據的鼓舞，投資者將比特幣的價格自去年６
月以來首次突破３００００美元。然而，加密貨幣資產管理公司ＢｉｔＢｕｌｌ
Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ，短期走勢仍不可太樂觀。
他解釋，即使它突破了３００００美元，價格也可能會在下行尋找支撐，並可能在另一波上
漲之前盤整，好友可能希望未來幾天從２８０００美元至２９０００美元的區間強勁反彈並收復
３００００美元，但在反彈前跌至２３０００美元，上行可能需要更長的時間才能實現。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９３３０﹒５９元，跌０﹒３４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報２０７１﹒４８元，跌０﹒１２％；艾達幣報０﹒４３２２元，跌０﹒４４％
；瑞波幣報０﹒５１１８元，升０﹒１６％。（ｕｌ）
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