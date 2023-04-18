  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2023 10:57

【數據解讀】統計局：首季工業平穩增長，下階段著力擴大國內需求

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉在發布會表
示，一季度工業實現平穩增長。今年以來隨著疫情防控較快平穩轉段，穩增長政策持續顯效，市
場需求回暖，產業鏈供應鏈加快恢復，工業生產出現了幾個積極變化。下階段要落實好穩增長各
項政策舉措，著力擴大國內需求，深化供給側結構性改革，大力改造提升傳統產業，培育壯大新
興產業，推動供需更高水平的動態平衡，促進工業的健康發展。
　
＊首季裝備製造業增加值同比增４﹒３％＊
　
　　一季度規模以上工業增加值同比增長３％，增速比去年四季度加快０﹒３個百分點，其中３
月份增長３﹒９％，增速比１－２月份加快１﹒５個百分點，一季度，裝備製造業增加值同比增
長４﹒３％，高於規上工業１﹒３個百分點，對規模以上工業增長貢獻率達到４２﹒５％。其中
電氣機械、鐵路船舶等行業增加值分別增長１５﹒１％、９﹒３％。
　　一季度原材料製造業增加值同比增長４﹒７％，高於規上工業１﹒７個百分點。其中黑色金
屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業分別增長５﹒９％、６﹒９％。從產品看，一
季度鋼材、十種有色金屬產量分別增長５﹒８％、９％。
　　一季度規模以上小微型企業增加值同比增長３﹒１％，增速快於全部規模以上工業企業增速
。問卷調查顯示，規下小微工業企業景氣指數比上年四季度提高１﹒７個百分點，生產經營狀況
良好的企業佔比提高１﹒２個百分點。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2023
《午市前瞻》專家指後市有力挑戰21200 體品股較看好李寧
人氣文章香港要聞18/04/2023
東區醫院女病人急症室候診逾12小時，廁所內暈倒搶救後不治
人氣文章香港要聞18/04/2023
低壓槽襲港料狂風暴雨增 星期三至五出門要帶遮
人氣文章大行報告18/04/2023
【大行炒D乜】滙控、渣打邊隻好？一click入嚟知道
人氣文章國際動態18/04/2023
傳三星預設搜尋改用Bing，谷歌恐年失百億營業額
人氣文章國際動態18/04/2023
中國再減持美國債106億美元，持有規模近十三年低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金