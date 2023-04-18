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18/04/2023 11:15

【數據解讀】統計局：首季消費支出對經濟增長貢獻率達６６﹒６％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，一季
度，高技術產業投資同比增長１６％，明顯快於全部投資增速。一季度，實物商品網上零售額同
比增長７﹒３％，佔社會消費品零售總額比重達到２４﹒２％。綠色低碳產品較快增長。一季度
，新能源汽車、太陽能電池產量分別增長２２﹒５％、５３﹒２％。消費主導作用明顯。一季度
，最終消費支出對經濟增長貢獻率達到６６﹒６％，高於資本形成總額的貢獻。
　　他指出，國內需求逐步擴大，市場銷售由降轉增。隨著消費場景不斷拓展，消費預期改善，
帶動市場銷售擴大，服務性消費回升明顯。一季度，社會消費品零售總額同比增長５﹒８％，上
年四季度下降２﹒７％。從服務零售額情況看，一季度，保持了兩位數增長。其中，餐飲收入增
長１３﹒９％。投資平穩增長，一季度，固定資產投資同比增長５﹒１％，與上年全年持平。其
中，基礎設施投資、製造業投資同比分別增長８﹒８％、７％。
　　一季度，中國貨物進出口總額同比增長４﹒８％，對「一帶一路」沿線國家的貨物進出口的
總額同比增長１６﹒８％，保持較快增長。在外部環境複雜嚴峻的條件下，中國外貿韌性得到彰
顯。前兩個月，中國實際利用外資增長６﹒１％，其中高技術產業實際利用外資增長３２％。

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