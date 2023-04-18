  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2023 11:23

【數據解讀】統計局：今年外貿面臨一定壓力，但有望實現促穩提質

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》３月份出口強勁，數據高於預期，對於強
勁勢頭是否可持續，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來中國進出口在去年高基數的基
礎上保持持續增長，非常不容易。一季度，貨物進出口總額同比增長４﹒８％，其中出口增長
８﹒４％，保持了較快增長。在世界經濟增速放緩、外部不確定性因素較大的情況下，實現這樣
的增長非常不容易。下階段來看，中國進出口增長面臨一定壓力，主要表現在：一是世界經濟增
長乏力。根據國際貨幣基金組織預測，２０２３年全球經濟預計增長２﹒８％，比去年增速明顯
回落。根據ＷＴＯ的最新預測，２０２３年全球商品貿易量增長１﹒７％，明顯低於去年。二是
外部不確定性比較大。今年以來美歐通脹水平比較高，貨幣政策持續收緊，近期美歐一些銀行流
動性危機有所暴露，加劇了經濟運行不穩定性。同時地緣政治風險猶存，單邊主義、保護主義的
抬頭加劇全球經貿的不穩定和不確定性。
　　他表示，儘管面臨壓力和挑戰，但是中國外貿韌性強、活力足的特點明顯，在各項穩外貿政
策作用下，全年有望實現促穩提質的目標。首先，中國的產業體系比較完整，市場供給能力比較
強，能夠適應外需市場變化。二是中國堅持擴大對外開放，不斷拓展外貿空間。一季度，中國對
「一帶一路」國家沿線國家進出口增長１６﹒８％；對ＲＣＥＰ其他成員國的進出口增長
７﹒３％，其中出口增長２０﹒２％。三是中國外貿新動能的成長對於支撐外貿增長的作用逐步
顯現。近期，海關總署發布會上也提到了一季度電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口增長
６６﹒９％，跨境電商等外貿新業態增長也比較快。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2023
《午市前瞻》專家指後市有力挑戰21200 體品股較看好李寧
人氣文章香港要聞18/04/2023
東區醫院女病人急症室候診逾12小時，廁所內暈倒搶救後不治
人氣文章香港要聞18/04/2023
低壓槽襲港料狂風暴雨增 星期三至五出門要帶遮
人氣文章大行報告18/04/2023
【大行炒D乜】滙控、渣打邊隻好？一click入嚟知道
人氣文章國際動態18/04/2023
傳三星預設搜尋改用Bing，谷歌恐年失百億營業額
人氣文章國際動態18/04/2023
中國再減持美國債106億美元，持有規模近十三年低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金