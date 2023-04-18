【數據解讀】統計局：今年外貿面臨一定壓力，但有望實現促穩提質

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》３月份出口強勁，數據高於預期，對於強

勁勢頭是否可持續，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來中國進出口在去年高基數的基

礎上保持持續增長，非常不容易。一季度，貨物進出口總額同比增長４﹒８％，其中出口增長

８﹒４％，保持了較快增長。在世界經濟增速放緩、外部不確定性因素較大的情況下，實現這樣

的增長非常不容易。下階段來看，中國進出口增長面臨一定壓力，主要表現在：一是世界經濟增

長乏力。根據國際貨幣基金組織預測，２０２３年全球經濟預計增長２﹒８％，比去年增速明顯

回落。根據ＷＴＯ的最新預測，２０２３年全球商品貿易量增長１﹒７％，明顯低於去年。二是

外部不確定性比較大。今年以來美歐通脹水平比較高，貨幣政策持續收緊，近期美歐一些銀行流

動性危機有所暴露，加劇了經濟運行不穩定性。同時地緣政治風險猶存，單邊主義、保護主義的

抬頭加劇全球經貿的不穩定和不確定性。

他表示，儘管面臨壓力和挑戰，但是中國外貿韌性強、活力足的特點明顯，在各項穩外貿政

策作用下，全年有望實現促穩提質的目標。首先，中國的產業體系比較完整，市場供給能力比較

強，能夠適應外需市場變化。二是中國堅持擴大對外開放，不斷拓展外貿空間。一季度，中國對

「一帶一路」國家沿線國家進出口增長１６﹒８％；對ＲＣＥＰ其他成員國的進出口增長

７﹒３％，其中出口增長２０﹒２％。三是中國外貿新動能的成長對於支撐外貿增長的作用逐步

顯現。近期，海關總署發布會上也提到了一季度電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池出口增長

６６﹒９％，跨境電商等外貿新業態增長也比較快。

