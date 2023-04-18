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18/04/2023 11:33

【數據解讀】統計局：當前中國經濟沒有通縮，下階段也不會通縮

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》一季度，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同
比上漲１﹒３％，最近對於中國會否出現通縮的討論較多，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，
總的來看，當前中國經濟沒有出現通縮，下階段也不會出現通縮。
　　他指出，國際上通貨緊縮的定義是物價總水平持續下降，往往還伴隨著貨幣供應量的減少和
經濟衰退。但從一季度中國經濟運行情況看，一季度居民消費價格同比上漲１﹒３％，保持溫和
上漲。從貨幣供應量來看，３月末廣義貨幣Ｍ２增長１２﹒７％，保持較快增長。從經濟增長情
況看，一季度中國經濟增長４﹒５％，比上年四季度回升。整體上都不存在通貨緊縮的情況。
　　他同時指，盡管ＣＰＩ價格有所回落，但要看到市場供求基本穩定態勢沒有變化。如果看核
心ＣＰＩ，扣除食品和能源核心ＣＰＩ，一季度核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，和１－２月份持
平，較去年四季度回升０﹒２個百分點。從服務價格看，一季度同比上漲０﹒８％，比去年四季
度回升０﹒３個百分點。從更廣義的價格水平看，ＣＰＩ主要是衡量居民消費領域價格變化，如
果看經濟運行價格變化，還要看ＧＤＰ縮減指數，今年一季度也是小幅上漲，漲幅比去年四季度
回升。綜合這些情況判斷，不存在通貨緊縮的情況。
　　從下階段來看，物價會穩步恢復，價格帶動會逐步增強，不會出現所謂的通貨緊縮情況。從
價格表現來看，由於去年基數較高，國際大宗商品價格漲幅較高，再加上國內受疫情影響供給偏
緊，導致去年二季度ＣＰＩ漲幅都比較高，這樣影響今年二季度ＣＰＩ漲幅可能保持低位，但這
不說明通貨緊縮。隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到一個合理水平。
　

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