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18/04/2023 11:42

【數據解讀】統計局：二季度經濟增速或比一季度明顯加快

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中國
經濟增長的內生動力在逐步增強，宏觀政策顯效發力，經濟運行有望整體好轉。考慮到上年二季
度受疫情影響基數比較低，今年二季度經濟增速可能比一季度明顯加快。三、四季度隨著基數的
升高，增速會比二季度有所回落。如果不考慮基數影響，總的來看全年經濟增長有望呈現逐步回
升態勢。
　　主要支撐因素有以下幾個方面：一是消費拉動作用逐步增強。同時積極擴大新能源汽車、綠
色智能家電的大宗消費，推動線上線下消費融合，發展消費新業態新模式，加快農村市場提質擴
容，這些政策都有利於消費的持續增長，帶動經濟增長。
　　二是投資穩定增長有望持續。一季度固定資產投資增長５﹒１％，其中，製造業投資增長
７％，基礎設施投資增長８﹒８％，均快於全部投資增長。下階段圍繞國家重大戰略部署和「十
四五」規劃，還將積極推動基礎設施投資，有利於投資擴大。一季度同時隨著剛性和改善性合理
住房需求的釋放，房地產銷售出現積極變化，房地產開發投資也有望逐步企穩。
　
＊產業高端化智能化綠色化，注入發展新動力＊
　
　　三是產業轉型升級帶動增強。一季度裝備製造業增加值增長４﹒３％，產業技術密集程度穩
步提升。同時，能源綠色、低碳轉型步伐加快，新產品需求擴大，傳統產業節能降耗改造增多，
帶動作用也在增強。一季度，新能源汽車、太陽能電池產品產量都保持了較快增長。產業的高端
化、智能化、綠色化發展，將為中國經濟發展注入新動力。
　　四是宏觀政策不斷顯效。積極的財政政策加力提效、穩健的貨幣政策精準有力，突出做好穩
增長穩就業穩物價工作，政策效果不斷顯現，一季度經濟運行企穩回升。
　
＊房地產市場調整，民間投資首季僅增０﹒６％＊
　
　　關於民間投資一季度僅增０﹒６％，付凌暉表示，影響因素比較多，其中一個重要方面是房
地產市場調整的因素。民間投資中，一季度房地產開發民間投資下降１３﹒８％，下拉民間投資
增速５個百分點。當然，民間投資面臨近期企業效益下滑、市場預期不穩等制約因素。總的來看
，積極推動完善市場環境、積極增加對民間企業的支持將有利於民間投資逐步回穩。

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