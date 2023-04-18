【數據解讀】統計局：就業整體形勢改善，唯青年人失業率仍走高

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》３月全國城鎮調查失業率降至５﹒３％，

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從今年情況看，就業整體形勢是改善的。從監測情況看，今

年以來就業市場勞動參與率穩步提升，失業率在３月份下降明顯，總就業人數比去年同期增加，

同比、環比都是在增加。隨著經濟恢復，就業市場活躍度逐步提升。從失業率情況看，３月份全

國城鎮調查失業率是５﹒３％，比２月份下降０﹒３個百分點。

不過他同時提出，青年人失業率仍然在走高。３月份，１６－２４歲青年人失業率

１９﹒６％，比上月上升１﹒５個百分點，就業結構性矛盾比較突出，青年人失業率上升主要是

由於今年應屆大學畢業生開始進入勞動力市場尋找工作所導致的。

從下階段情況看，儘管青年失業率在上升，但隨著經濟恢復，用工需求擴大，青年人失業率

會逐步改善。今年在２５－５９歲的就業主體人群當中，高學歷人群失業率最低，意味著隨著大

學畢業生逐漸進入勞動力市場，未來青年失業率會逐步降低，總體會改善。總的來看，就業形勢

向好態勢有望持續。當然，對於一些結構性矛盾，如青年人失業率問題，還要關注，繼續加大對

青年特別是高校畢業生的就業幫扶，促進就業持續向好，尤其要盡快加快產業升級步伐，提供更

多高質量的就業崗位。



