《午市前瞻》專家指後市有力挑戰２１２００，體品股較看好李寧

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數半日收報２０６２６，跌１５５點或０﹒７５％，主

板成交６６０﹒８億元。恒生中國企業指數報７００６，跌４９點或０﹒７１％。恒生科技指數

報４１９９，跌５４點或１﹒２８％。

恒指三大成交股份依次為安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；安踏體育收報１００﹒７元，跌８﹒１元或７﹒４４％，成交

１５０﹒５９億元；騰訊控股收報３６３元，跌８元或２﹒１６％，成交２７﹒６３億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報９４﹒８元，跌０﹒６元或０﹒６３％，成交１１﹒７億元。國指三大成交股份

依次為安踏體育、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－

ＳＷ及中芯國際（００９８１）；中芯國際收報２３﹒６５元，跌１元或４﹒０６％，成交

１１﹒３億元。



＊溫鋼城：北水支持作用顯著＊



恒指今日低開１３９點，報２０６４３。宣布折讓配股的安踏（０２０２０）低開

８﹒８２％，報９９﹒２元，另一體品股李寧（０２３３１）則低開３﹒２６％，報５７﹒９元

。其他藍籌股方面，翰森製藥（０３６９２）低開２﹒１７％，報１５﹒３４元；恒安國際

（０１０４４）低開１﹒９３％，報３５﹒６５元。

國家統計局公布，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）按年增長４﹒５％，遠勝市場

預期的增長４％。當中３月社會消費品零售總額按年增長１０﹒６％，大勝預期的增長７﹒４％

，惟首季固定資產投資１０７２８２億人民幣，按年增長５﹒１％，略遜市場預期的增長

５﹒７％。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地

剛公布的經濟數據表現尚可，雖然未為港股帶來刺激作用，惟恒指上日反彈３４３點，今天有所

回調亦合理。他續指，近期北水部署較積極，支持港股走勢，並估計恒指短期下跌空間不大，而

企業盈利有望逐步改善，後市有力挑戰２１２００水平。



＊安踏配股影響有限＊



安踏體育公布昨日與配售代理瑞銀、大摩及花旗協議，擬以先舊後新方式向獨立承配人配發

１﹒１９億股，佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比該股昨日收市價折讓約

８﹒８４％，淨籌約１１７﹒３１億元，用於償還債務及作為集團一般營運資金。

溫鋼城指，有關配股集資主要用途問題不算太大，只是大股東減持嚇怕了投資者，拖累股價

急插，消息影響有限。他提到，安踏９７元水平為短線較重要的位置，該處正是３月２０日低位

附近，無貨者可候至９７元吸納，９５元止蝕，目標１１０元。

至於另一體品股李寧，溫鋼城指李寧近期持續在低位橫行，缺乏明確方向。他相信，中央未

來仍著重推動內需，李寧本身為自主品牌，較受中央扶持，前景較樂觀。股價守穩５３元仍可持

有，無貨者則可於５５元買入，目標６８元。（ｅｒ）

