【專訪】陶冬：１２年前美國債務違約，今年會否重現？

《經濟通通訊社１８日專訊》美國五年期國債的信用違約掉期大幅上升，以歐元計價的

ＣＤＳ升到４３點，市場開始警惕美國政府無法按時償付債務。瑞信亞太區財富管理部大中華區

副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時就稱，民主、共和兩黨就債務上限的對峙跟

２０１１年很相似，１２年前美國有過一次債務違約，看看今年會不會有第二次。

他指，美國政府和美聯儲控制著印鈔機，全世界又願意接受美元，「山姆大叔」理論上是不

會破產的，但「零風險資產」看來風險來了，主因發債數量受到國會的制約。去年中期選舉後，

共和黨控制了眾議院多數席位，在民主黨和共和黨黨爭愈來愈激烈的情況下，上調債務上限成為

一個巨大的難題。



＊驢象對抗拖累短債拍賣＊



他預計，現時３１﹒４萬億美元的上限天花板，不排除政府通過減少開支支撐到９月份，但

是如果還沒有國會授權，美國政府就要停擺了，也無法支付到期債券，構成債務違約。執政的民

主黨和在野的共和黨已經紮起馬步，準備對抗，受影響最大的３個月期短債的拍賣明顯需求不旺

。

陶博認為，ＣＤＳ從零點上升到４０點，是很大的價格變化，不過比起２００８年雷曼時間

時候的水平，還有差距；比起２０１１年政府被迫停擺時候，也有差距。從肯尼迪時代到現在，

美國遭遇債務上限起碼出現過６０次。「車到山前自有路」，到時候雙方找個台階下，一方承諾

削減開支，另一方同意調高債務上限。不過也曾有過一次，在２０１１年，共和黨就是不讓步，

導致債務違約、政府停擺、金融市場大亂。

