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18/04/2023 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５９億元，買安踏沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指低開１３９點，報２０６４３點。最高跌４０點報
２０７４２點，最低跌２２３點報２０５５９點。恒指收報２０６５０點，跌１３１點或
０﹒６３％。
　　北水全日淨流入２２﹒５９億元，減少６９﹒６％。北水淨買入最多的個股依次是安踏體育
（０２０２０）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是騰訊控
股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
　　主板成交１０９７﹒２億元減少１９﹒７％。其中港股通成交２９７﹒９億元，佔總成交
２７﹒１％。
　
＊安踏先舊後新折讓配股籌逾１１７億元＊
　
　　安踏體育公布昨日與配售代理瑞銀、大摩及花旗協議，擬以先舊後新方式向獨立承配人配發
１﹒１９億股，佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比該股昨日收市價折讓約
８﹒８４％，淨籌約１１７﹒３１億元，用於償還財務負債，及作為集團一般營運資金。
　　安踏體育配股完成後，主席丁世忠及家族成員持有公司股權由約５４﹒４５％攤薄至約
５２﹒１６％。
　　安踏體育跌７﹒４４％報１００﹒７元，北水淨買入９﹒１億元；美團跌０﹒２２％報
１３５﹒３元，北水淨買入１﹒６億元；藥明生物升０﹒４６％報５４﹒３５元，北水淨買入
１﹒２億元。
　　騰訊控股跌１﹒５１％報３６５﹒４元，北水淨賣出４﹒１億元；建設銀行跌０﹒１９％報
５﹒３７元，北水淨賣出４﹒１億元；商湯跌１﹒４２％報２﹒７７元，北水淨賣出２﹒７億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　９﹒１４
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒５８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒２３
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　０﹒５１
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　０﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－４﹒０８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－４﹒０６
　　商湯　　　　　（０００２０）　　　　　－２﹒６５
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　－１﹒２５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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