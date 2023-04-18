傳中移動（００９４１）研究收購香港寬頻可能性

《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述知情人士表示，中移動（００９４１）正在研

究收購香港寬頻（０１３１０）的可能性，後者目前市值為１０億美元（約７８億港元）。

知情人士稱，中移動最近幾周向一小部分銀行發出一份需求建議書，就收購香港寬頻並將其

私有化一事徵求建議。中移動仍在接受投資銀行的投標，尚未決定是否提出正式報價。

中移動及香港寬頻暫未有置評。（ｂｉ）





