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18/04/2023 13:21

傳中移動（００９４１）研究收購香港寬頻可能性

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述知情人士表示，中移動（００９４１）正在研
究收購香港寬頻（０１３１０）的可能性，後者目前市值為１０億美元（約７８億港元）。
　　知情人士稱，中移動最近幾周向一小部分銀行發出一份需求建議書，就收購香港寬頻並將其
私有化一事徵求建議。中移動仍在接受投資銀行的投標，尚未決定是否提出正式報價。
　　中移動及香港寬頻暫未有置評。（ｂｉ）
　
　

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