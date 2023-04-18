《本港樓市》地建會：５－７年內本港覓地仍困難，料地價長遠趨穩

《經濟通通訊社１８日專訊》地建會執委會主席梁志堅見傳媒時表示，長遠地價趨穩定，惟

可見５至７年內，本港覓地仍存困難，商會有就此與政府交流，亦相信政府正在相關方面下功夫

。他又指，北部都會區及明日大嶼為地產商未來生存之道（ｂｒｅａｄ ａｎｄ

ｂｕｔｔｅｒ），政府現仍需地產商幫忙建設。對於政府首次於賣地計劃中加入青年宿舍，他認

為，以政府立場而言，不會令地產商無生意做。

梁志堅又預料，長遠地價趨向平穩。他提到，過往有段時間發展商搶地，令價錢飆升３０％

至４０％，因此最緊要為「大地主」政府拿出土地拍賣。



＊住宅地將較受歡迎，簡約公屋發展年期延長對「大家都好」＊



對於近期補地價金額下跌，以及投地出現流標情況。梁志堅認為，發展商對地價敏感及對市

道了解，知道市道不佳而小心投地，現時就算內房亦較以往了解市況。但早前見政府有以較便宜

價錢批地，起碼政府了解市道回落。他預測，後市以住宅地會較受歡迎。

簡約公屋方面，他表示，由於市民、發展商參與不足，政府將其發展年期延長至約８年，冀

讓私人發展商參與對「大家都好」，且發展有關土地時，亦會連帶發展周圍交通。（ｒｈ）







