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18/04/2023 14:52

【內房困局】融創及恒大債務重組仍面臨債權人挑戰

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《彭博》引述律師事務所Ｌａｔｈａｍ　＆　
Ｗａｔｋｉｎｓ　ＬＬＰ新聞稿報道，融創中國（０１９１８）部分離岸債權人於較早前召開電
話會議，討論反對融創的債務重組計劃。該批離岸債權人不屬一個特設委員會，特設委員會則於
上月與融創簽署了重組支持協議。
　　另外，報道又引述知情人士表示，律師事務所Ｗｈｉｔｅ　＆　Ｃａｓｅ　ＬＬＰ在電話會
議上邀請中國恒大（０３３３３）債權人加入委員會，針對其債務重組方案提出訴求，目的之一
是讓指導委員會有更長的時間來考慮該重組計劃。
　　報道說，中國恒大方面，離岸債權人收回資金面臨持久戰，中國垃圾級美元債的跌勢或許才
剛開始；融創中國復牌首日重挫近６０％，此前公布業績以及境外債務重組計劃。
　　恒大較早前表示，該公司與主要債權人小組達成重組協議。融創中國則表示，已與持有該公
司逾３０％未償境外債券的債權人小組簽訂了重組支持協議。但報道認為，支持程度顯然不夠高
，所謂以安排機制來實施債務重組，通常需要至少７５％（按債券總額計）的債權人批准。
（ｒｈ）

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