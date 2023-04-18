《經濟通通訊社１８日專訊》律政司副司長張國鈞明日（１９日）訪問廣州和深圳，展開上
任後首次對粵港澳大灣區內地城市的訪問，進一步落實和推進粵港合作法律及爭議解決專班及港
深法律合作專班的工作。
張國鈞將拜會廣東省司法廳、深圳市人民政府和深圳市前海深港現代服務業合作區管理局，
並在深圳與深圳市人民政府續簽《深圳市人民政府與香港特別行政區政府律政司法律合作安排》
。（ｃｌ）
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18/04/2023 15:07
【香港政情】張國鈞訪問廣州深圳，落實法律及爭議解決專班等工作
《經濟通通訊社１８日專訊》律政司副司長張國鈞明日（１９日）訪問廣州和深圳，展開上
任後首次對粵港澳大灣區內地城市的訪問，進一步落實和推進粵港合作法律及爭議解決專班及港
深法律合作專班的工作。
張國鈞將拜會廣東省司法廳、深圳市人民政府和深圳市前海深港現代服務業合作區管理局，
並在深圳與深圳市人民政府續簽《深圳市人民政府與香港特別行政區政府律政司法律合作安排》
。（ｃｌ）
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