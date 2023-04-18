【夜期時段】即月期指最新報２０７４２點，升８６點，高水９１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６６３點，升７點，高水１２
點，最新報２０７４２點，升８６點，高水９１點，合約成交９４６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７０２５點，升１４點，高水２２點，最新報７０４１點，
升３０點，高水３８點，合約成交１０５１張。
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