【夜期時段】即月期指最新報２０７４２點，升８６點，高水９１點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６６３點，升７點，高水１２

點，最新報２０７４２點，升８６點，高水９１點，合約成交９４６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０２５點，升１４點，高水２２點，最新報７０４１點，

升３０點，高水３８點，合約成交１０５１張。

