【香港政情】李家超：夏寶龍提出「六個相信」，對香港充滿信心

《經濟通通訊社１８日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍結束在本港的６日考察行程。陪同夏

寶龍的行政長官李家超表示，今次考察的範圍廣泛多元，行程非常緊密，包括在「全民國家安全

教育日」作主旨講話、與社會各界人士會面，又到多區實地考察，他認為充分反映中央及夏寶龍

對香港的關心及重視。李家超引述夏寶龍多次說，對香港未來充滿信心，他感謝夏寶龍對本屆特

區政府的工作及施政充分肯定，又引述夏寶龍說，向全港７００多萬名市民表達問候，感謝傳媒

連日來的採訪。



＊夏寶龍提出「六個相信」＊



李家超指，夏寶龍提出「六個相信」，包括相信特區政府及管治團隊一定能擔起治理香港的

主體責任；相信愛國愛港力量一定全心全意支持行政長官及特區政府依法施政；相信司法界一定

能擔起維護國家安全、捍衛香港法治的使命；相信香港是孕育機遇及財富的熱土及天堂，繁榮穩

定的香港對港人最有利；相信香港是居民共同家園，每人都會為維護和諧穩定作貢獻；相信青年

必將擔起對國家、香港的責任。



＊社會仍潛伏很多風險，社會活動容易被騎劫＊



李家超又說，夏龍寶提醒港人不能忘記２０１９年「黑暴」港版顏色革命帶給香港的傷害及

對社會的破壞，雖然現時社會大致平穩，但仍潛伏很多風險，很多社會活動都容易被人騎劫。特

區政府將繼續全力以赴，未來工作包括堅定維護國家安全；他與團隊會團結社會各界，凝聚及發

揮好愛國者治港的力量；政府亦會努力發展經濟，改善民生；同時利用好所有機遇，打破土地房

屋的樽頸；政府又會落實好「青年發展藍圖」，培養青年成為社會棟樑。（ｈｐ）

