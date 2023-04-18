平安資管：建議匯控將分拆方案調整為戰略重組方案

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）將於下月５日在英國召開股東大會
（ＡＧＭ），屆時將討論及投票表決由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢
討，以及股息政策。平保（０２３１８）旗下平安資管董事長兼首席執行官黃勇表示，留意到有
維權股東提出第１７和１８項決議案，經仔細研究，原則上支持這兩項議案，希望匯控以開放的
態度聽取、研究股東意見，並建議匯控將原來的分拆方案，調整為戰略重組方案。
＊戰略重組方案可解決營運成本等問題＊
黃勇認為，戰略重組方案完全可以解決匯控的顧慮，包括但不限於環球價值、營運成本、法
律障礙等問題。無論是哪個方案，都堅持兩個原則：第一，匯豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控
股股東，以維持全球業務線的協同效應；第二，都將為匯豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、
減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢。
＊匯豐誇大重組成本和風險＊
他又指，匯豐誇大重組成本和風險，結構性重組方案會產生一些增量成本，但認為應該以開
他又指，匯豐誇大重組成本和風險，結構性重組方案會產生一些增量成本，但認為應該以開
放的態度權衡這些成本與收益。對於匯控管理層曾稱分拆亞洲須建立約４００億美元的ＭＲＥＬ
債，再融資成本約為數十億美元，他認為，再融資成本是極端情況，原本集團的ＭＲＥＬ債將於
未來兩至三年內到期，若金管局能給予匯豐亞洲過渡期或寬限期，將極大減少甚至避免ＭＲＥＬ
的再融資成本。
＊匯控業績大幅落後同業，地緣政治風險加劇＊
黃勇又提到，平保對匯控在５個方面感擔憂，包括擔心加息周期將完，匯控業績利好因素可
能到尾聲，又指匯控和匯豐亞洲業績大幅落後同業，管理層對ＲｏＴＥ及成本目標不及同業進取
。此外，匯控管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰，包括本地化能力偏弱和地緣政
治風險加劇等，並指集團將匯豐亞洲的分紅與所需資本，用以支持回報相對較低的非亞洲業務。
（ｂｉ）
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