平安資管：建議匯控將分拆方案調整為戰略重組方案

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）將於下月５日在英國召開股東大會

（ＡＧＭ），屆時將討論及投票表決由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢

討，以及股息政策。平保（０２３１８）旗下平安資管董事長兼首席執行官黃勇表示，留意到有

維權股東提出第１７和１８項決議案，經仔細研究，原則上支持這兩項議案，希望匯控以開放的

態度聽取、研究股東意見，並建議匯控將原來的分拆方案，調整為戰略重組方案。



＊戰略重組方案可解決營運成本等問題＊



黃勇認為，戰略重組方案完全可以解決匯控的顧慮，包括但不限於環球價值、營運成本、法

律障礙等問題。無論是哪個方案，都堅持兩個原則：第一，匯豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控

股股東，以維持全球業務線的協同效應；第二，都將為匯豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、

減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢。



＊匯豐誇大重組成本和風險＊



他又指，匯豐誇大重組成本和風險，結構性重組方案會產生一些增量成本，但認為應該以開

他又指，匯豐誇大重組成本和風險，結構性重組方案會產生一些增量成本，但認為應該以開

放的態度權衡這些成本與收益。對於匯控管理層曾稱分拆亞洲須建立約４００億美元的ＭＲＥＬ

債，再融資成本約為數十億美元，他認為，再融資成本是極端情況，原本集團的ＭＲＥＬ債將於

未來兩至三年內到期，若金管局能給予匯豐亞洲過渡期或寬限期，將極大減少甚至避免ＭＲＥＬ

的再融資成本。



＊匯控業績大幅落後同業，地緣政治風險加劇＊



黃勇又提到，平保對匯控在５個方面感擔憂，包括擔心加息周期將完，匯控業績利好因素可

能到尾聲，又指匯控和匯豐亞洲業績大幅落後同業，管理層對ＲｏＴＥ及成本目標不及同業進取

。此外，匯控管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰，包括本地化能力偏弱和地緣政

治風險加劇等，並指集團將匯豐亞洲的分紅與所需資本，用以支持回報相對較低的非亞洲業務。

（ｂｉ）

