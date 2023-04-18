《再戰明天》英歐公布ＣＰＩ，歐央行多名官員講話

《經濟通通訊社１８日專訊》英歐公布ＣＰＩ，及歐央行多名官員講話，料為周三（１９日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行管委會非貨幣政策視頻會議舉行，歐洲央行管委會委員、

西班牙央行總裁德科斯在一場會議上發表演講。本港時間周三晚６：３５ｐｍ，歐洲央行執委連

恩在Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｉｒｅｌａｎｄ Ｓｕｍｍｉｔ發表主旨演講。７：００ｐｍ，歐

洲央行管委會委員、荷蘭央行總裁克諾特在愛爾蘭央行的非公開活動上講話。



＊日本公布工業生產，中國鐵塔新東方業績＊



數據方面，周三本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布２月產能利用率；２月工業生產。本港

時間２：００ｐｍ，英國公布３月消費者物價指數，月率升幅料由１﹒１％收窄至０﹒５％，年

率升幅料由１０﹒４％收窄至９﹒８％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由６﹒２％收窄至

６％。本港時間４：３０ｐｍ，英國公布２月房價指數，年率升幅料由６﹒３％收窄至５﹒１％

。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒８％擴大至

０﹒９％，年率升幅料由８﹒５％收窄至７﹒１％；３月核心消費者物價指數年率升幅料由

５﹒６％擴大至５﹒７％。

在本港，明日公布業績的公司有：寶新金融（０１２８２）、偉能集團（０１６０８）、上

坤地產（０６９００）、中國鐵塔（００７８８）、吉林長龍藥業（０８０４９）、新東方

（０９９０１）等。（ｗａ）

