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18/04/2023 17:22

【香港要聞】調查：近六成新冠康復者自覺有腦霧徵狀

　　《經濟通通訊社１８日專訊》腦活益（Ｓｍａｒｔｏｌ）委託生活易（ＥＳＤｌｉｆｅ）發
表一項「港人對腦部健康的認知及關注調查」，有６０％受訪者表示在過去１２個月曾經確診新
冠肺炎，當中有５７％人自覺有腦霧徵狀，６９％人腦霧情況持續１個月以上至１年時間。記憶
力衰退、專注力不足、說話和思考能力變差及情緒困擾是腦霧常見的病徵，與早期認知障礙的症
狀相似。
　　另外，因過份依賴電子器材亦導致出現「腦懶惰」徵狀。受訪者中只有３％會用腦「自己記
住」事情而不需借助工具；調查顯示，有７８％人習慣「以手機或電腦」記住事情，４０％人會
「寫在記事簿上」，３０％人會「用便利貼或標籤記低並貼在當眼處」等。
　
＊８６％都市人出現記憶力問題＊
　
　　此外，調查亦發現，８６％受訪者出現記憶力問題，５３％人表示「曾試過突然忘記想說的
話及想做的事」。加上近年腦退化及認知障礙年輕化，８２％受訪者擔心自己以後會患上相關疾
病。受訪者中有６４％表示有進食保健產品的習慣，但有進食「腦部健康」保健品的僅有１４％
，反映港人對腦部健康的關注明顯較少，主因３７％人認為「坊間太多產品，不懂選擇」及
３１％人認為「不知道有相關的保健食品」。
　　腦活益（Ｓｍａｒｔｏｌ）委託生活易（ＥＳＤｌｉｆｅ）　今年２月在香港進行一項「港
人對腦部健康的認知及關注調查」，透過網上問卷訪問共６１７名受訪者，旨在了解港人腦部健
康的情況，並提升社會大眾對腦部健康及腦部相關疾病的關注。（ｒｈ）

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