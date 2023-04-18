信銀國際料本港全年經濟增長近４％，最優惠利率上升空間有限

《經濟通通訊社１８日專訊》中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，環球經濟下滑，國際

貿易收縮，對香港的轉口貿易造成巨大衝擊，受惠於香港經濟活動全面正常化，預計本地零售市

道繼續改善，私人消費反彈，失業率有望從２月錄得的３﹒３％三年低位進一步下降，全年

ＧＤＰ升幅可望接近４％，亦不會太擔心今年香港的貸款需求。

他提及，現時港元拆息維持相對低位，認為當中的原因是由於市場預期加息周期或已接近尾

聲，又指現時本港銀行體系總結餘有機會跌至４００億至５００億元水平，因港匯仍處於接近

７﹒８５的水平，而本港銀行體系總結餘下降與港元拆息上升之間並沒有明確分界線。



＊外國投資者對內地信心較去年改善＊



內地首季ＧＤＰ按年增長４﹒５％，他表示，上述升幅稍高於該行預期，又指外國投資者對

內地的信心較去年有所改善，而隨著內地經濟重啟，不少外國金融機構也上調對內地的有關預測

，投資市場的氣氛亦正在改善，相信有關趨勢將會繼續維持。該行預期今年內地的全年ＧＤＰ可

達６％，對內地地方債務亦不太擔心，因為隨著經濟保持較健康的增長，對相關項目將會有支持

。



＊料今年樓價有５％反彈空間＊



利率環境方面，他指出，美聯儲加息周期進入尾聲，收窄港元拆息與最優惠利率上升空間，

亦預期樓市氣氛改善，私人住宅樓價在２０２２年的大幅調整後，今年將錄得單位數增長，料今

年樓價或有５％的反彈空間。（ｂｎ）



