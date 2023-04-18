《小傳日記》軟銀減持完輪到阿里巴巴，商湯已經炒完？

《小傳日記》呢排有啲公司配股或者被減持，搞到股價係咁跌。安踏（０２０２０）宣布先

舊後新折讓８﹒８％配股，淨籌１１７﹒３億，以償還負債同作為集團一般營運資金，今日股價

裂口低開近９巴仙後維持弱勢，下午尾段仲跌緊超過７巴仙。

另外，早排因為ＡＩ概念而炒上嘅商湯（０００２０），最近不斷被減持。４月６日，軟銀

減持商湯５０００萬股，每股平均價２﹒７７１３銀，套現約１﹒３９億，持股量由

１４﹒１４％降至１３﹒９５％。過多無耐，阿里巴巴（０９９８８）都減持商湯４０００萬股

，每股平均價３﹒４５２銀，套現１﹒３８億，持股量由８﹒０４％降至７﹒８８％。同日，僱

員持股公司ＳｅｎｓｅＴａｌｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ減持商湯

５０７﹒７８７萬股Ｂ類股份，每股均價３﹒３９７１銀，套現１７２５萬，持股量由１４％降

至１３﹒９８％。

自從商湯推出ＡＩ大模型體系「日日新」，同埋旗下類ＣｈａｔＧＰＴ嘅自然語言大模型應

用平台「商量」，已經受到「孖屐」好大關注，股價亦因為咁而曾經炒到上３﹒７銀。不過，網

信辦之後發意見稿，提到要有效規管ＡＩ，有關概念股即刻謝晒，龍頭股百度（０９８８８）四

月到依家跌咗超過一成二。接連有股東喺高位沽貨獲利，可能見炒到咁上下，離場穩陣啲，股價

已經連跌六日。

睇個勢，商湯跌穿晒１０同２０天線，下試１００天線機會好大。始終主題概念炒完，係要

啲時間回下氣，跌到２﹒４５銀先再部署喇！請請！



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