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即市新聞

18/04/2023 15:50

《小傳日記》軟銀減持完輪到阿里巴巴，商湯已經炒完？

　　《小傳日記》呢排有啲公司配股或者被減持，搞到股價係咁跌。安踏（０２０２０）宣布先
舊後新折讓８﹒８％配股，淨籌１１７﹒３億，以償還負債同作為集團一般營運資金，今日股價
裂口低開近９巴仙後維持弱勢，下午尾段仲跌緊超過７巴仙。
　　另外，早排因為ＡＩ概念而炒上嘅商湯（０００２０），最近不斷被減持。４月６日，軟銀
減持商湯５０００萬股，每股平均價２﹒７７１３銀，套現約１﹒３９億，持股量由
１４﹒１４％降至１３﹒９５％。過多無耐，阿里巴巴（０９９８８）都減持商湯４０００萬股
，每股平均價３﹒４５２銀，套現１﹒３８億，持股量由８﹒０４％降至７﹒８８％。同日，僱
員持股公司ＳｅｎｓｅＴａｌｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ減持商湯
５０７﹒７８７萬股Ｂ類股份，每股均價３﹒３９７１銀，套現１７２５萬，持股量由１４％降
至１３﹒９８％。
　　自從商湯推出ＡＩ大模型體系「日日新」，同埋旗下類ＣｈａｔＧＰＴ嘅自然語言大模型應
用平台「商量」，已經受到「孖屐」好大關注，股價亦因為咁而曾經炒到上３﹒７銀。不過，網
信辦之後發意見稿，提到要有效規管ＡＩ，有關概念股即刻謝晒，龍頭股百度（０９８８８）四
月到依家跌咗超過一成二。接連有股東喺高位沽貨獲利，可能見炒到咁上下，離場穩陣啲，股價
已經連跌六日。
　　睇個勢，商湯跌穿晒１０同２０天線，下試１００天線機會好大。始終主題概念炒完，係要
啲時間回下氣，跌到２﹒４５銀先再部署喇！請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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