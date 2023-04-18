【ＥＳＧ】安本：內地領再生能源技術，成減碳要角

亞洲經濟重拾增長動力，安本亞洲股票高級投資總監Ｄａｖｉｄ Ｓｍｉｔｈ表示，亞洲經

濟迅速增長，人均能源消耗量亦跟隨上揚，故降低二氧化碳排放量顯得更重要，同時亞洲向全球

提供減碳相關設備及解決方案，令亞洲在全球減碳道路上，擔當重要角色。

Ｄａｖｉｄ Ｓｍｉｔｈ接受專訪時指，全球致力將溫度增加控制在２度之內，故各國積極

尋求能源轉型方案，而亞洲一直掌握與減碳相關的技術及解決辦法，例如中國在光伏及風力發電

等再生能源領域便具領導地位，發展相當迅速。

為配合減碳，全球正積極推廣使用電動車。他稱，中國於電動車電池領域方面具領導地位，

向全球不少車廠提供電池，而且亞洲有不少企業研發電動車，包括中國、韓國、日本等企業，同

時中國會提供可供電網使用的儲備電池，所以亞洲不僅致力應對本土能源轉型的挑戰，降低碳排

放量，同時亦透過向全球提供能源轉型相關設備及解決方案，協助全球達至碳中和的目標。



＊碳中和目標進取，平衡經濟不易＊



「雖然愈來愈多歐洲車廠涉獵電動車領域，但不少組裝工序仍處亞洲，而使用的電池也來自

亞洲，故亞洲在電動車產業鏈擁有關核心技術，可說是全球電動車供應鏈的供應商。」

現時亞洲各國均落實碳中和目標，如中國冀２０６０年達至碳中和、印度則為２０７０年，

其他國家大都是２０５０年。Ｓｍｉｔｈ指，以目前亞洲經濟情況及經濟增長速度來看，相關目

標均相當進取，因要在經濟增長、能源轉型及科技能力上取得平衡並不容易。

「以目前全球減碳進程來看，很有可能達不到將溫度升幅控制在２度以內的目標，因此不僅

是亞洲，其他國家也有必要在減碳路上採取更進取的行徑。」

從亞洲各國在減碳路上的舉措，可見區內政府相當致力推動減碳，如中國及印度的再生能源

裝機容量相當高，而且未來新增裝機容量的計劃亦十分進取，反映政府在能源轉型政策非常積極

。

「若沒有政府的支持及公共財政的資助，能源轉型之路很難成功。」他承認，科技進步可以

解決很多問題，舉例稱，手機逐漸普及，令不少農村居民可以透過手機網上應診，解決了在農村

需要斥大量資金興建醫院或診所的問題，令農民毋須在基建上花費大量開支。



＊能源轉型，仍需政府龐大資助＊



隨科技發展，再生能源的發電成本不斷下降，目前部分地區再生能源的發電成本更與化石能

源相同，但Ｓｍｉｔｈ相信，全球要達致能源轉型，仍需要龐大的政府資助或補貼。

「從電動車的發展來看，政府對清潔能源及能源轉型所提出的政策及指導方向，將會加快相

關行業的發展，故此他愈益關注未來公共交通的發展方向。」

除了政府政策推動，能源轉型需要大量資金去推動，單憑動用公共開支興建再生能源基建設

施、電動車充電站等並不足夠，仍需要私人資金的支持，相信未來會見到更多私人資金流入能源

轉型市場，「這個市場仍需要數以十億甚至萬億美元的資金發展，這樣全球才能達成能源轉型目

標」。《香港經濟日報》

