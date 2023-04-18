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18/04/2023 08:56

【ＥＳＧ】安本：內地領再生能源技術，成減碳要角

　　亞洲經濟重拾增長動力，安本亞洲股票高級投資總監Ｄａｖｉｄ　Ｓｍｉｔｈ表示，亞洲經
濟迅速增長，人均能源消耗量亦跟隨上揚，故降低二氧化碳排放量顯得更重要，同時亞洲向全球
提供減碳相關設備及解決方案，令亞洲在全球減碳道路上，擔當重要角色。
　　Ｄａｖｉｄ　Ｓｍｉｔｈ接受專訪時指，全球致力將溫度增加控制在２度之內，故各國積極
尋求能源轉型方案，而亞洲一直掌握與減碳相關的技術及解決辦法，例如中國在光伏及風力發電
等再生能源領域便具領導地位，發展相當迅速。
　　為配合減碳，全球正積極推廣使用電動車。他稱，中國於電動車電池領域方面具領導地位，
向全球不少車廠提供電池，而且亞洲有不少企業研發電動車，包括中國、韓國、日本等企業，同
時中國會提供可供電網使用的儲備電池，所以亞洲不僅致力應對本土能源轉型的挑戰，降低碳排
放量，同時亦透過向全球提供能源轉型相關設備及解決方案，協助全球達至碳中和的目標。
　
＊碳中和目標進取，平衡經濟不易＊
　
　　「雖然愈來愈多歐洲車廠涉獵電動車領域，但不少組裝工序仍處亞洲，而使用的電池也來自
亞洲，故亞洲在電動車產業鏈擁有關核心技術，可說是全球電動車供應鏈的供應商。」
　　現時亞洲各國均落實碳中和目標，如中國冀２０６０年達至碳中和、印度則為２０７０年，
其他國家大都是２０５０年。Ｓｍｉｔｈ指，以目前亞洲經濟情況及經濟增長速度來看，相關目
標均相當進取，因要在經濟增長、能源轉型及科技能力上取得平衡並不容易。
　　「以目前全球減碳進程來看，很有可能達不到將溫度升幅控制在２度以內的目標，因此不僅
是亞洲，其他國家也有必要在減碳路上採取更進取的行徑。」
　　從亞洲各國在減碳路上的舉措，可見區內政府相當致力推動減碳，如中國及印度的再生能源
裝機容量相當高，而且未來新增裝機容量的計劃亦十分進取，反映政府在能源轉型政策非常積極

　　「若沒有政府的支持及公共財政的資助，能源轉型之路很難成功。」他承認，科技進步可以
解決很多問題，舉例稱，手機逐漸普及，令不少農村居民可以透過手機網上應診，解決了在農村
需要斥大量資金興建醫院或診所的問題，令農民毋須在基建上花費大量開支。
　
＊能源轉型，仍需政府龐大資助＊
　
　　隨科技發展，再生能源的發電成本不斷下降，目前部分地區再生能源的發電成本更與化石能
源相同，但Ｓｍｉｔｈ相信，全球要達致能源轉型，仍需要龐大的政府資助或補貼。
　　「從電動車的發展來看，政府對清潔能源及能源轉型所提出的政策及指導方向，將會加快相
關行業的發展，故此他愈益關注未來公共交通的發展方向。」
　　除了政府政策推動，能源轉型需要大量資金去推動，單憑動用公共開支興建再生能源基建設
施、電動車充電站等並不足夠，仍需要私人資金的支持，相信未來會見到更多私人資金流入能源
轉型市場，「這個市場仍需要數以十億甚至萬億美元的資金發展，這樣全球才能達成能源轉型目
標」。《香港經濟日報》

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