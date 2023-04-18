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18/04/2023 16:12

恒指全日低收１３１點報２０６５０，國壽升３％，安踏跌逾７％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數全日收報２０６５０，跌１３１點或０﹒６３％，主
板成交１０９７﹒２億元。恒生中國企業指數報７００２，跌５３點或０﹒７５％。恒生科技指
數報４２０２，跌５１點或１﹒２１％。
　　恒指三大成交股份依次為安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；安踏體育收報１００﹒７元，跌８﹒１元或７﹒４４％，成交
１６５﹒４４億元；騰訊控股收報３６５﹒４元，跌５﹒６元或１﹒５１％，成交４９﹒８６億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報９４﹒８元，跌０﹒６元或０﹒６３％，成交２５﹒３７億元。
　　國壽（０２６２８）升２﹒７６％，收報１４﹒１６元，該股成交約５９１７萬股，涉資
８﹒４０億元，盤中高見１４﹒４元，最低見１３﹒６８元；東方海外（００３１６）升
２﹒４７％，收報１６９﹒８元，該股成交約１５１萬股，涉資２﹒５５億元，盤中高見
１７１﹒８元，最低見１６６﹒１元。安踏體育（０２０２０）跌７﹒４４％，收報１００﹒７
元，該股成交約１﹒６６億股，涉資１６５﹒４４億元，盤中高見１０２﹒２元，最低見
９９﹒０５元。
　　國指三大成交股份依次為安踏體育、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為
騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３５﹒３元，跌０﹒３元或
０﹒２２％，成交２０﹒９１億元。（ｐｃ）

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