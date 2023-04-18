恒指全日低收１３１點報２０６５０，國壽升３％，安踏跌逾７％

《經濟通通訊社１８日專訊》恒生指數全日收報２０６５０，跌１３１點或０﹒６３％，主

板成交１０９７﹒２億元。恒生中國企業指數報７００２，跌５３點或０﹒７５％。恒生科技指

數報４２０２，跌５１點或１﹒２１％。

恒指三大成交股份依次為安踏體育（０２０２０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；安踏體育收報１００﹒７元，跌８﹒１元或７﹒４４％，成交

１６５﹒４４億元；騰訊控股收報３６５﹒４元，跌５﹒６元或１﹒５１％，成交４９﹒８６億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報９４﹒８元，跌０﹒６元或０﹒６３％，成交２５﹒３７億元。

國壽（０２６２８）升２﹒７６％，收報１４﹒１６元，該股成交約５９１７萬股，涉資

８﹒４０億元，盤中高見１４﹒４元，最低見１３﹒６８元；東方海外（００３１６）升

２﹒４７％，收報１６９﹒８元，該股成交約１５１萬股，涉資２﹒５５億元，盤中高見

１７１﹒８元，最低見１６６﹒１元。安踏體育（０２０２０）跌７﹒４４％，收報１００﹒７

元，該股成交約１﹒６６億股，涉資１６５﹒４４億元，盤中高見１０２﹒２元，最低見

９９﹒０５元。

國指三大成交股份依次為安踏體育、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為

騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３５﹒３元，跌０﹒３元或

０﹒２２％，成交２０﹒９１億元。（ｐｃ）

