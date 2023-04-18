《鍾之日記》首季ＧＤＰ報喜，魚缸氣氛仍負面

《鍾之日記》４月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中國於去年第四季結束了種種嚴苛的防疫限制，重新擁抱經濟增長模式，財政貨幣部門雙重

發力，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）為２８﹒５萬億元人民幣，同比增長４﹒５％

，大勝市場預期的４％，按季則增長２﹒２％。

數據出爐未能明確帶動股市上升，滬綜指全日維持窄幅波動，收市升０﹒２３％報

３３９３﹒３３點，盤中高見３３９６﹒１７點，時隔九個月後再挑戰三千四。深成指揚

０﹒０４％，創業板指則跌０﹒１４％。兩市成交１０６００億元民幣，按日跌５﹒４％，不過

已經是連續第十一個交易日突破萬億關。

疫情後的報復性消費從數據上有所反映，首季社會消費品零售總額同比增長５﹒８％，尤其

是３月有關數據同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％。但在工業生產和投資方面則復甦

不及預期，首季工業增加值同比增長３％，其中３月的增加值為３﹒９％，略遜市場預期的增長

４％；首季固定資產投資同比增５﹒１％，遜於市場預期的５﹒７％。



＊港股氣氛負面，安踏掠水遭沽＊



隔晚美股主要指數在大部分時間下跌，最後一小時才轉為上升。道指收升１００點；標普

５００指數收升１３點；納指收升３４點。對於今年較後時間可能出現經濟衰退，以及利率前景

的不確定性，仍然對市場情緒產生負面影響。恒指低開１３９點後跌幅曾收窄，惟盤中再度受壓

，午後最多跌２２３點低見２０５５９，全日收市則跌１３１點或０﹒６３％，報２０６５０點

。

藍籌股方面，安踏體育（０２０２０）擬以先舊後新方式向獨立承配人配發１﹒１９億股，

佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比昨日收市價折讓約８﹒８４％，淨籌約

１１７﹒３１億元，安踏收跌７﹒４％，報１００﹒７元，為藍籌最弱一員。

匯控（００００５）將於下月５日在英國召開股東大會（ＡＧＭ），屆時將討論及投票表決

由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策，據報大股東平保

（０２３１８）傾向贊成，匯控股價跌１％報５６﹒３５元。



＊傳收購香港寬頻，中移動曾觸７０元＊



繼環電（ＨＧＣ）和太盟資本（ＰＡＧ）有意收購香港寬頻（０１３１０）之後，據《路透

》引述知情人士表示，中移動（００９４１）（滬：６００９４１）也正在研究收購香港寬頻的

可能性。報道指，中移動近日就收購香港寬頻徵求部份銀行意見，目前仍考慮各投資銀行收購方

案，尚未決定是否提出正式收購要約。據悉，中移動希望通過收購香港寬頻，加強在港影響力。

消息刺激香港寬頻股價狂飆１２﹒３％，報６﹒５７元，創逾半年新高。

中移動Ｈ股今早一度挑戰７０元關，惟高位回調，收市稍跌０﹒１％，報６８﹒９元。Ａ股

則繼續漲２﹒８％，報１０５﹒６８元人民幣，再創上市新高。以收盤價計算，中移動今日市值

達２﹒２３萬億元人民幣，再度超越貴州茅台（滬：６００５１９）市值２﹒２１萬億元人民幣

，成Ａ股市值一哥。



＊藥明康德實控人收割，ＡＨ股民坐艇＊



Ａ股昨晚有約４０家公司披露了股東減持計劃，生物醫藥股兩大明星股均榜上有名，其中在

ＡＨ雙重上市的藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，實控人及一致行動人計劃

減持公司Ａ股股份合計不超８９０２萬股，佔公司總股本的３％，消息立即引發股價急跌，藥明

康德Ｈ股收挫３﹒９％，Ａ股更跌５﹒６％。

藥明康德作為備受熱捧的「白馬股」，自２０２１年６月中概股跌浪開始，Ａ股股價便一路

沉淪，去年第四季股價稍有起色，但今年２月又重新捱沽。盡管如此，藥明康德上日收盤價

８５﹒６２元人民幣，仍是昔日發行價２１﹒６元人民幣的約３倍，以此計算實控人擬減持股票

總市值超過７６億元人民幣，盆滿鉢滿進入收成期。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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