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即市新聞

18/04/2023 17:00

《鍾之日記》首季ＧＤＰ報喜，魚缸氣氛仍負面

　　《鍾之日記》４月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。
　
　　中國於去年第四季結束了種種嚴苛的防疫限制，重新擁抱經濟增長模式，財政貨幣部門雙重
發力，２０２３年第一季國內生產總值（ＧＤＰ）為２８﹒５萬億元人民幣，同比增長４﹒５％
，大勝市場預期的４％，按季則增長２﹒２％。
　　數據出爐未能明確帶動股市上升，滬綜指全日維持窄幅波動，收市升０﹒２３％報
３３９３﹒３３點，盤中高見３３９６﹒１７點，時隔九個月後再挑戰三千四。深成指揚
０﹒０４％，創業板指則跌０﹒１４％。兩市成交１０６００億元民幣，按日跌５﹒４％，不過
已經是連續第十一個交易日突破萬億關。
　　疫情後的報復性消費從數據上有所反映，首季社會消費品零售總額同比增長５﹒８％，尤其
是３月有關數據同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％。但在工業生產和投資方面則復甦
不及預期，首季工業增加值同比增長３％，其中３月的增加值為３﹒９％，略遜市場預期的增長
４％；首季固定資產投資同比增５﹒１％，遜於市場預期的５﹒７％。
　
＊港股氣氛負面，安踏掠水遭沽＊
　
　　隔晚美股主要指數在大部分時間下跌，最後一小時才轉為上升。道指收升１００點；標普
５００指數收升１３點；納指收升３４點。對於今年較後時間可能出現經濟衰退，以及利率前景
的不確定性，仍然對市場情緒產生負面影響。恒指低開１３９點後跌幅曾收窄，惟盤中再度受壓
，午後最多跌２２３點低見２０５５９，全日收市則跌１３１點或０﹒６３％，報２０６５０點

　　藍籌股方面，安踏體育（０２０２０）擬以先舊後新方式向獨立承配人配發１﹒１９億股，
佔擴大股本約４﹒２％，每股作價９９﹒１８元，比昨日收市價折讓約８﹒８４％，淨籌約
１１７﹒３１億元，安踏收跌７﹒４％，報１００﹒７元，為藍籌最弱一員。
　　匯控（００００５）將於下月５日在英國召開股東大會（ＡＧＭ），屆時將討論及投票表決
由小股東提出兩項議案，包括但不限於分拆亞洲業務策略檢討，以及股息政策，據報大股東平保
（０２３１８）傾向贊成，匯控股價跌１％報５６﹒３５元。
　
＊傳收購香港寬頻，中移動曾觸７０元＊
　
　　繼環電（ＨＧＣ）和太盟資本（ＰＡＧ）有意收購香港寬頻（０１３１０）之後，據《路透
》引述知情人士表示，中移動（００９４１）（滬：６００９４１）也正在研究收購香港寬頻的
可能性。報道指，中移動近日就收購香港寬頻徵求部份銀行意見，目前仍考慮各投資銀行收購方
案，尚未決定是否提出正式收購要約。據悉，中移動希望通過收購香港寬頻，加強在港影響力。
消息刺激香港寬頻股價狂飆１２﹒３％，報６﹒５７元，創逾半年新高。
　　中移動Ｈ股今早一度挑戰７０元關，惟高位回調，收市稍跌０﹒１％，報６８﹒９元。Ａ股
則繼續漲２﹒８％，報１０５﹒６８元人民幣，再創上市新高。以收盤價計算，中移動今日市值
達２﹒２３萬億元人民幣，再度超越貴州茅台（滬：６００５１９）市值２﹒２１萬億元人民幣
，成Ａ股市值一哥。
　
＊藥明康德實控人收割，ＡＨ股民坐艇＊
　
　　Ａ股昨晚有約４０家公司披露了股東減持計劃，生物醫藥股兩大明星股均榜上有名，其中在
ＡＨ雙重上市的藥明康德（０２３５９）（滬：６０３２５９）公布，實控人及一致行動人計劃
減持公司Ａ股股份合計不超８９０２萬股，佔公司總股本的３％，消息立即引發股價急跌，藥明
康德Ｈ股收挫３﹒９％，Ａ股更跌５﹒６％。
　　藥明康德作為備受熱捧的「白馬股」，自２０２１年６月中概股跌浪開始，Ａ股股價便一路
沉淪，去年第四季股價稍有起色，但今年２月又重新捱沽。盡管如此，藥明康德上日收盤價
８５﹒６２元人民幣，仍是昔日發行價２１﹒６元人民幣的約３倍，以此計算實控人擬減持股票
總市值超過７６億元人民幣，盆滿鉢滿進入收成期。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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