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即市新聞

18/04/2023 14:33

【ＡＩ熱潮】百度於內部智能工作平台「如流」應用文心一言

　　《經濟通通訊社１８日專訊》百度（０９８８８）宣布，１７日全面在內部智能工作平台「
如流」應用文心一言。據了解，百度已經為全體員工開通使用。百度此次在內部發布的智能工作
工具，涵蓋了文本和圖片生成、代碼推薦兩大場景，幫助員工在日常工作中的思路構建、協作溝
通、方案策劃、代碼編寫等方面大幅提升效率。
　　文本和圖片生成方面，工具可根據員工輸入的提示詞生成大綱、招聘ＪＤ、新聞稿、宣傳文
案、郵件、調研報告等文案，後續還可以對文章進行總結、擴寫、縮寫、續寫等，並應用對話的
形式來交互。借助文心一言的多模態文生圖能力，「智能創作」也可以根據輸入的文字生成匹配
的圖片。
　　在代碼智能化場景，本次在百度內部智能工作平台上線了編碼智能推薦工具「Ｃｏｍａｔｅ
」。以助工程師在編寫代碼的時候實時推薦和生成代碼。當前已支持Ｊａｖａ、Ｃ╱Ｃ＋＋、
Ｐｙｔｈｏｎ、Ｇｏ、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ等主流研發語言和框架超過２０種，支持
ＶＳＣｏｄｅ和Ｊｅｔｂｒａｉｎｓ系列等主流ＩＤＥ，具有單行續寫、完整邏輯塊生成、多條
選擇、注釋生成代碼等能力。（ｄｗ）

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