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18/04/2023 16:38

【數據解讀】華泰資產：料年內續溫和復甦，內需不足仍為主要問題

　　《經濟通通訊社１８日專訊》得益疫後消費快速回升及３月出口增長迅猛，中國一季度
ＧＤＰ同比增長同比增長４﹒５％，大勝市場預期的４％，創四個季度最高水準。３月社會消費
品零售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期７﹒４％，同比增速創２０２１年６月以來最高水平
，不過工業、投資數據雙雙遜預期。
　　華泰資產首席經濟學家王軍分析數據指出，整體來看，一季度經濟表現是略超預期，迎來「
開門紅」，亮眼的表現說明市場主體的信心在逐漸恢復，政策效應已顯現。供需兩端都恢復得比
較強勁，經濟運行總體企穩回升。
　　不過，３月各項指標的環比數據顯示復甦勢頭略有放緩，失業率還在相對高位運行，居民收
入實際增長繼續慢于經濟增長和消費增長。消費恢復尚不穩固，汽車消費和房地產相關消費依舊
疲軟。經濟主體的預期和信心仍需繼續提振。
　　王軍指，對年內經濟復甦可以更樂觀一些。展望二季度和下半年，溫和復甦仍是主要趨勢，
內需不足仍是主要問題，外部風險是可能的意外衝擊。預計二季度ＧＤＰ增長有望在７﹒５－
８％左右，這一增速也將是全年的高點，三四季度經濟增速略有放緩，但依然會在５％以上。
（ｄｗ）

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