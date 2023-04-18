  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/04/2023 08:49

【大國博弈】美國拘控兩名華裔公民，指為中國秘密營運海外警察站

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國司法部在紐約市拘捕兩名華裔美國公民，涉嫌在曼哈頓的
唐人街為中國秘密營運海外警察站，控告他們在未有知會美國當局情況下，串謀充當中國政府代
理人以及妨礙司法公正，同日下午在布魯克林區聯邦法院提堂，獲准保釋。官員指有關做法是公
然侵犯美國主權，中國駐美大使館暫時未有回應案件。
　　兩名分別６１歲及５９歲的男子在紐約家中被捕，姓名譯音分別是盧建旺（Ｌｕ　
Ｊｉａｎｗａｎｇ）及陳金平（Ｃｈｅｎ　Ｊｉｎｐｉｎｇ）。兩人被控涉嫌充當中國政府代理
人和妨礙司法公正，如果罪名成立，都將面臨最高２５年的監禁。
　　美國檢察官指，兩人代表中國公安部福州分局，去年初在美國建立第一個海外警察站，公然
侵犯美國主權，其中６１歲被告自２０１５年起與中國執法部門及公安部建立長期的信任關係，
並曾在美國本土參與多次打壓活動，包括在２０１５年國家主席習近平訪美期間，對抗議人士進
行騷擾。在２０１８年，他又試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國，事主曾報稱受到騷擾及威
脅。到去年，被告又應中方要求協助尋找一名居於加州的民主派人士。兩名被告都承認當得知被
美方調查後，刪除與一名中國公安部官員的通訊記錄，而警察站到去年夏天關閉。
　
＊４２名中國公安部及政府官員被美起訴＊
　
　　另外，司法部又起訴４２名中國人，當中３４名公安部人員涉嫌實施跨國鎮壓計劃，利用虛
假的社交媒體賬戶，騷擾及恐嚇居於國外的異見人士，另外８名中國官員就指示一間美國電訊公
司一名僱員，移除在公司平台上的言論，涉嫌打壓言論自由。司法部相信這批被告全部身在中國
，指這些行為違反美國法律，亦是對美國民主價值觀及基本人權的侮辱。
　　中國被指在５０多個國家設立秘密警察站。中國外交部曾經表示所謂的警察站，實際上是涉
僑事務海外服務站，又強調中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重他國的司法主權。（ｊｔ）
（ｚｚ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話18/04/2023
【虛幣世界】比特幣突破3萬後回吐，分析料短期先落後上
人氣文章專訪17/04/2023
【專訪】陶冬：中國臨通縮考驗　急需改變預期（有片）
人氣文章中國故事17/04/2023
《神州經脈》MLF再超量續作　滬指十個月高　首季GDP明公布
人氣文章財經熱話17/04/2023
【五一炒D乜】消費券發放人流旺　周大福上季銷售對辦　惟大行看法分歧
人氣文章香港要聞17/04/2023
政府擬下月10日推出支援大灣區醫管局病人先導計劃
人氣文章香港要聞17/04/2023
消委會:去年超市貨品價格按年升2.1%，2013年來最大增幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金