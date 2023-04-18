【大國博弈】美國拘控兩名華裔公民，指為中國秘密營運海外警察站

《經濟通通訊社１８日專訊》美國司法部在紐約市拘捕兩名華裔美國公民，涉嫌在曼哈頓的

唐人街為中國秘密營運海外警察站，控告他們在未有知會美國當局情況下，串謀充當中國政府代

理人以及妨礙司法公正，同日下午在布魯克林區聯邦法院提堂，獲准保釋。官員指有關做法是公

然侵犯美國主權，中國駐美大使館暫時未有回應案件。

兩名分別６１歲及５９歲的男子在紐約家中被捕，姓名譯音分別是盧建旺（Ｌｕ

Ｊｉａｎｗａｎｇ）及陳金平（Ｃｈｅｎ Ｊｉｎｐｉｎｇ）。兩人被控涉嫌充當中國政府代理

人和妨礙司法公正，如果罪名成立，都將面臨最高２５年的監禁。

美國檢察官指，兩人代表中國公安部福州分局，去年初在美國建立第一個海外警察站，公然

侵犯美國主權，其中６１歲被告自２０１５年起與中國執法部門及公安部建立長期的信任關係，

並曾在美國本土參與多次打壓活動，包括在２０１５年國家主席習近平訪美期間，對抗議人士進

行騷擾。在２０１８年，他又試圖說服一名被中國視為逃犯的人回國，事主曾報稱受到騷擾及威

脅。到去年，被告又應中方要求協助尋找一名居於加州的民主派人士。兩名被告都承認當得知被

美方調查後，刪除與一名中國公安部官員的通訊記錄，而警察站到去年夏天關閉。



＊４２名中國公安部及政府官員被美起訴＊



另外，司法部又起訴４２名中國人，當中３４名公安部人員涉嫌實施跨國鎮壓計劃，利用虛

假的社交媒體賬戶，騷擾及恐嚇居於國外的異見人士，另外８名中國官員就指示一間美國電訊公

司一名僱員，移除在公司平台上的言論，涉嫌打壓言論自由。司法部相信這批被告全部身在中國

，指這些行為違反美國法律，亦是對美國民主價值觀及基本人權的侮辱。

中國被指在５０多個國家設立秘密警察站。中國外交部曾經表示所謂的警察站，實際上是涉

僑事務海外服務站，又強調中國公安機關嚴格遵守國際法，充分尊重他國的司法主權。（ｊｔ）

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