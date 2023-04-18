【ＡＩ熱潮】軍媒談生成式ＡＩ應用於未來戰場：大幅提高作戰效能

《經濟通通訊社１８日專訊》近期大熱的生成式ＡＩ工具ＣｈａｔＧＰＴ也引起內地軍方關

注，官媒《解放軍報》今日刊登題為《生成式ＡＩ如何影響未來戰爭》的署名文章，認為以

ＣｈａｔＧＰＴ為代表的生成式ＡＩ有著強大的內容生成能力和直逼人類的「聰明」程度，將其

應用於軍事領域，勢必會對未來戰爭產生影響。



＊快速全面及時判斷形勢，生成行動參考方案＊



文章認為，生成式ＡＩ可明顯提升戰場感知力、大幅度推進人機交互、助推指揮決策自主化

及催生後勤保障新模式。未來戰爭中應用各類新型快速殺傷武器，將進一步加快戰場節奏，要求

不斷提升戰場態勢感知能力，人類感知速度和處理能力就顯得有些「遲緩」。嵌入視覺大模型的

智能武器，利用生成式ＡＩ的感知優勢，實現對要害節點的精準定位，區分打擊目標的主次、真

偽，減輕作戰人員的認知負荷，形成對態勢全面、及時、準確的判斷，或許將是未來發起作戰行

動的前提。

人機交互則可以讓機器「聽」懂人類語言、「看」懂人類動作與表情、「理解」人的情緒和

意圖，並把計算過程和結果用人容易理解的方式呈現出來。如果將ＣｈａｔＧＰＴ類生成式ＡＩ

應用深度嵌入指揮信息系統中，可以讓智能裝備「聽懂」指令，通過指揮員與戰場信息系統人機

對話，準確理解分析指揮員作戰需求，並在此基礎上生成行動參考方案，為在未來戰爭中快速、

合理配置作戰力量提供全新手段。

在信息化智能化戰爭中，借助決策大模型智能輔助系統，「人－機」混合決策模式或將成為

一種新的選擇。ＣｈａｔＧＰＴ類生成式ＡＩ應用能同時處理上千個任務，適用於融合控制有人

╱無人平台；基於決策大模型的指揮控制系統則可以充分發揮人腦和人工智能兩者的優長，實現

從智能預測到智能決策、從控制單智能體到多智能體的跨越。未來戰場上，將生成式ＡＩ嵌入到

無人作戰平台中，可創新軍事行動新範式，大幅提高作戰效能。



＊智能匹配保障裝備物資及時準確送達＊



此外，軍事力量對抗日益向物理域、信息域和認知域全維度拓展，作戰空間向極高、極遠和

極深全方位延伸。在未來戰場上，將多任務通用大模型綜合集成到無人作戰平台和各類保障系統

中，能實現人與物資、物資與裝備、物資與部隊、物資與地區的智能匹配，及時解決戰場物流供

應鏈路中出現的問題。特別是面臨複雜地形、沾染區、火力控制區等人員難以到達的極限戰鬥保

障，在特殊任務訓練樣本大量預訓練基礎上，生成式ＡＩ能夠實現自主分配任務、自主規劃路徑

、自主導航定位，將保障物資以「點對點」方式直達精確配送給保障對象，實現智能保障。

（ｓｌ）

