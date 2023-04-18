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18/04/2023 10:53

【聚焦數據】首季全國居民人均可支配收入增５﹒１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布，首季全國居民人均可支配收入１０８７０元
（人民幣．下同），比去年同期名義增長５﹒１％，扣除價格因素，實際增長３﹒８％。按城鄉
看，城鎮居民人均可支配收入１４３８８元，增長４％，扣除價格因素，實際增長２﹒７％；農
村居民人均可支配收入６１３１元，增長６﹒１％，扣除價格因素，實際增長４﹒８％。
　　按收入來源看，首季全國居民人均工資性收入６１６３元，增長５％，佔可支配收入
５６﹒７％；人均經營淨收入１８３４元，增長５﹒８％，佔可支配收入１６﹒９％；人均財產
淨收入９５８元，增長４﹒１％，佔可支配收入８﹒８％；人均轉移淨收入１９１５元，增長
５﹒１％，佔可支配收入１７﹒６％。
　　首季全國居民人均可支配收入中位數８８９５元，增長４﹒６％，中位數是平均數的
８１﹒８％。其中城鎮居民人均可支配收入中位數１２１７５元，增長３﹒９％，中位數是平均
數的８４﹒６％；農村居民人均可支配收入中位數４８６４元，增長５﹒６％，中位數是平均數
的７９﹒３％。
　
＊人均消費支出增５﹒４％，食品煙酒支出佔３１﹒６％＊
　
　　居民消費支出情況方面，首季全國居民人均消費支出６７３８元，比去年同期名義增長
５﹒４％，扣除價格因素影響，實際增長４％。按城鄉看，城鎮居民人均消費支出８３０３元，
增長４﹒８％，扣除價格因素，實際增長３﹒５％；農村居民人均消費支出４６２９元，增長
５﹒５％，扣除價格因素，實際增長４﹒２％。
　　首季全國居民人均食品煙酒消費支出２１２８元，增長２﹒１％，佔人均消費支出
３１﹒６％；人均衣著消費支出４３８元，下降３﹒３％，佔人均消費支出６﹒５％；人均居住
消費支出１５６０元，增長８﹒７％，佔人均消費支出２３﹒２％；人均生活用品及服務消費支
出３７０元，增長３﹒９％，佔人均消費支出５﹒５％；人均交通通信消費支出８２４元，增長
４﹒１％，佔人均消費支出１２﹒２％；人均教育文化娛樂消費支出６３７元，增長９﹒２％，
佔人均消費支出９﹒４％；人均醫療保健消費支出６０５元，增長１４﹒７％，佔人均消費支出
９％；人均其他用品及服務消費支出１７６元，增長８﹒２％，佔人均消費支出２﹒６％。
（ｓｌ）

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