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18/04/2023 15:16

【聚焦數據】廣東首季進出口微增０﹒０３％，進口下跌１０﹒２％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》海關總署廣東分署今日公布，首季廣東外貿進出口１﹒８４萬
億元（人民幣．下同），增長０﹒０３％。其中出口１﹒２２萬億元，增長６﹒２％；進口
６２２３﹒３億元，下降１０﹒２％。
　　海關總署廣東分署表示，首季廣東外貿承壓而上、逆勢而進，貨物進出口總額再創歷史同期
新高，規模繼續穩居全國第一。
　
＊進出口增速逐月提升，３月增長２５﹒７％＊
　
　　從月度走勢看，增速逐月遞增，呈現企穩向好的態勢。今年１月受春節因素影響，進出口下
降２２﹒７％；２月止跌回升，進出口增長３﹒９％；３月進出口增速提升至２５﹒７％。
　　從貿易質量看，廣東外貿在穩住規模的同時，在質的有效提升方面，有５個特點。一是主體
穩、活力足。首季廣東有進出口實績的外貿企業數量９﹒１萬家，按年增加８﹒８％。其中民營
企業進出口１﹒１萬億元，增長５％，佔廣東外貿進出口總值的５９﹒５％，較去年同期提升
２﹒８個百分點。
　　二是結構優、通道暢。首季廣東一般貿易進出口１﹒０６萬億元，增長３﹒８％，佔廣東外
貿進出口總值的５７﹒５％。跨境物流的全面恢復促進保稅業務發展，首季廣東保稅物流進出口
３１５６﹒４億元，增長１４﹒８％。
　　三是市場拓、合作深。首季東盟繼續保持第一大貿易夥伴位置。同期廣東對「一帶一路」沿
線國家和地區進出口增長１０﹒９％，佔進出口總值的２９﹒４％。
　
＊電動載人汽車出口增１０﹒５倍，首飾進口增２﹒９倍＊
　
　　四是動能新、發展快。高技術、高附加值、引領綠色轉型的產品成為拉動廣東外貿出口增長
的新動力。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」出口分別增長１０﹒５倍、
５０﹒５％、１﹒２倍。此外，廣東特色農產品出口表現亮眼，首季乾鮮瓜果、蔬菜出口分別增
長５８﹒４％、４７﹒６％。
　　五是內需強、消費旺。國內經濟運行持續整體好轉，對大宗商品需求旺盛。隨著國內消費「
煙火氣」復甦，珍珠寶石及半寶石、首飾進口分別增長７２﹒２％、２﹒９倍；肉類、水產品、
乳品進口分別增長３３﹒５％、２３﹒７％、２０﹒１％；汽車進口增長２５﹒１％。
　　另外，從地市發展看，首季深圳、佛山、汕頭、汕尾、清遠、湛江、茂名、韶關等８市實現
正增長，其中深圳增長７﹒４％，佔全省外貿進出口總額的４３﹒３％，拉動廣東外貿增長
３﹒１個百分點。（ｓｌ）

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