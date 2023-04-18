【聚焦數據】內地３月社會消費品零售額大增１０﹒６％，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，３月份，社會消費品零
售總額同比增長１０﹒６％，大勝預期的增７﹒４％，比１－２月份加快７﹒１個百分點；環比
增長０﹒１５％。
＊市場銷售較快恢復，升級類商品大幅增長＊
一季度，社會消費品零售總額１１４９２２億元（人民幣．下同），同比增長５﹒８％，上
年四季度為下降２﹒７％。
按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額９９６６４億元，增長５﹒７％；鄉村消費品零售
額１５２５８億元，增長６﹒２％。
按消費類型分，商品零售１０２７８６億元，增長４﹒９％；餐飲收入１２１３６億元，增
長１３﹒９％。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類、糧油食品類商品
零售額分別增長９﹒０％、７﹒５％。
升級類商品銷售大幅增長，限額以上單位金銀珠寶類、書報雜誌類商品零售額分別增長
１３﹒６％、１３﹒４％。
全國網上零售額３２８６３億元，增長８﹒６％。其中，實物商品網上零售額２７８３５億
元，增長７﹒３％，佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒２％。
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