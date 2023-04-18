【聚焦數據】３月原煤天然氣生產放緩，電力生產增速加快

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布今年３月能源生產情況，３月份，規模以上工

業主要能源產品生產均保持同比增長。與前２月比，原煤、天然氣生產有所放緩，原油、電力生

產加快。

國家統計局指，原煤生產穩定增長，進口大幅增加。３月份，生產原煤４﹒２億噸，同比增

長４﹒３％，增速比前２月放緩１﹒５個百分點。進口煤炭４１１７萬噸，同比增長

１５０﹒７％，增速加快７９﹒９個百分點。前３月，生產原煤１１﹒５億噸，同比增長

５﹒５％。進口煤炭１億噸，同比增長９６﹒１％。

原油生產略有加快，進口由降轉增。３月份，生產原油１８１８萬噸，同比增長２﹒４％，

增速比前２月加快０﹒６個百分點。進口原油５２３１萬噸，同比增長２２﹒５％，前２月下降

１﹒３％。前３月，生產原油５２３６萬噸，同比增長２％。進口原油１３６３７萬噸，同比增

長６﹒７％。

天然氣生產有所放緩，進口由降轉增。３月份，生產天然氣２０５億立方米，同比增長４％

，增速比前２月放緩２﹒７個百分點。進口天然氣８８７萬噸，同比增長１１﹒１％，前２月下

降９﹒４％。前３月，生產天然氣５９５億立方米，同比增長４﹒５％。進口天然氣２６７５萬

噸，同比下降３﹒６％。



＊火電由降轉升，核電、太陽能發電增速加快＊



電力生產增速加快。３月份，發電７１７３億千瓦時，同比增長５﹒１％，增速比前２月加

快４﹒４個百分點，日均發電２３１﹒４億千瓦時。前３月，發電２０７１２億千瓦時，同比增

長２﹒４％。

分品種看，３月份，火電由降轉升，核電、太陽能發電增速加快，風電增速回落，水電降幅

擴大。其中火電同比增長９﹒１％，前２月為下降２﹒３％；核電增長４﹒６％，增速比前２月

加快０﹒３個百分點；風電增長０﹒２％，增速回落３０﹒０個百分點；太陽能發電增長

１３﹒９％，增速加快４﹒６個百分點；水電下降１５﹒５％，降幅擴大１２﹒１個百分點。

（ｄｗ）

