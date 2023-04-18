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18/04/2023 17:19

【聚焦數據】財政部：首季證券交易印花稅５０４億元同比降逾五成

　　《經濟通通訊社１８日專訊》財政部數據顯示，一季度全國一般公共預算收入６２３４１億
元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。一季度，全國稅收收入５１７０７億元，同比下降
１﹒４％。非稅收入１０６３４億元，同比增長１０﹒９％。
　　當中，印花稅收入１０６０億元，同比下降３２﹒５％。其中證券交易印花稅５０４億元，
同比下降５２﹒８％。車輛購置稅６３３億元，同比下降２３﹒３％。土地和房地產相關稅收中
，契稅１６１４億元，同比增長２﹒１％；土地增值稅１８０１億元，同比下降１８﹒７％；房
產稅８６９億元，同比增長２３﹒１％；耕地佔用稅４１１億元，同比下降５﹒５％；城鎮土地
使用稅５５１億元，同比增長１８﹒６％。
　
＊一季度國有土地使用權出讓收入同比降近三成＊
　
　　一季度，全國政府性基金預算收入１０８２５億元，同比下降２１﹒８％。分中央和地方看
，中央政府性基金預算收入９０５億元，同比增長６﹒１％；地方政府性基金預算本級收入
９９２０億元，同比下降２３﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入８７２８億元，同比下降
２７％。（ｄｗ）

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