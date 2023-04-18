【聚焦數據】財政部：首季證券交易印花稅５０４億元同比降逾五成

《經濟通通訊社１８日專訊》財政部數據顯示，一季度全國一般公共預算收入６２３４１億

元（人民幣．下同），同比增長０﹒５％。一季度，全國稅收收入５１７０７億元，同比下降

１﹒４％。非稅收入１０６３４億元，同比增長１０﹒９％。

當中，印花稅收入１０６０億元，同比下降３２﹒５％。其中證券交易印花稅５０４億元，

同比下降５２﹒８％。車輛購置稅６３３億元，同比下降２３﹒３％。土地和房地產相關稅收中

，契稅１６１４億元，同比增長２﹒１％；土地增值稅１８０１億元，同比下降１８﹒７％；房

產稅８６９億元，同比增長２３﹒１％；耕地佔用稅４１１億元，同比下降５﹒５％；城鎮土地

使用稅５５１億元，同比增長１８﹒６％。



＊一季度國有土地使用權出讓收入同比降近三成＊



一季度，全國政府性基金預算收入１０８２５億元，同比下降２１﹒８％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算收入９０５億元，同比增長６﹒１％；地方政府性基金預算本級收入

９９２０億元，同比下降２３﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入８７２８億元，同比下降

２７％。（ｄｗ）

