【ＦＯＣＵＳ】消費帶動ＧＤＰ異彩，中國臨刺激加減碼路口

【ＦＯＣＵＳ】中國經濟，驚喜不斷。繼３月服務業ＰＭＩ、出口、新增貸款接連超預期之

後，首季ＧＤＰ再大放異彩，按年升４﹒５％（預期：４％）；但消費端、生產端表現一強一弱

，反映復甦動能的結構不均衡。此外，開發商信心、青年失業率、居民收入增長，亦透露經濟後

勁隱憂。





＊汽車銷售、餐飲收入回暖＊



國家統計局周二（１８日）發布，中國一季度ＧＤＰ從去年第四季的２﹒９％，加速至

４﹒５％，大勝預期。最可圈可點是，增長動力呈現最高層樂見的消費發力，３月社會消費品零

售一飛衝天至按年增１０﹒６％（預期：７﹒５％） ，錄２０２１年６月以來最高，令最終消

費對ＧＤＰ貢獻率顯著回升至６６﹒６％。

其中，汽車銷售一改首２月縮水９﹒４％，３月增長１１﹒５％，絕對數再超４千大關錄

４２６５輛；餐飲收入更按年飆升２６﹒３％，反映疫後重開復常帶動線下服務業迅速回暖；國

際金價挑戰歷史新高，帶動金銀珠寶消費按年大升３７﹒４％。

相比之下，投資、工業生產顯黯淡，３月規模以上工業增加值按年增３﹒９％（預期

：４﹒４％），跟ＰＰＩ通縮、出口交貨值下降、技術下行周期走勢一致；首季固定資產投資放

緩至５﹒１％（預期：５﹒７％），其中，基礎設施、製造業投資增速分別從去年的９﹒４％、

９﹒１％，放緩至８﹒８％、７％。



＊新開工面積、土地出讓跌＊



表現乍暖還寒的當屬房地產，盡管７０大中城市３月新建商品住宅價格按月升０﹒５％，創

２０２１年６月以來最大漲幅，３月商品房銷售額同止跌回升（按年升４﹒１％），但首季房地

產開發投資跌幅較首２月復擴大，尤其是反映開發商信心的新開工面積跌幅從９﹒４％擴大至

１９﹒２％。

疊加財政部揭盅，首季國有土地使用權出讓收入按年大降２７％，逾６﹒４億平方米商品房

如何去庫存，仍相當費思量。對此，人行貨幣政策委員會一季度例會新增「推動房地產業向新發

展模式平穩過渡」提法。

國統局數據並顯示，３月１６－２４歲勞動力調查失業率錄１９﹒６％，再逼近去年７月

１９﹒９％的紀錄高位；而首季城鄉居民人均可支配收入實際按年增速分別錄２﹒７％、

４﹒８％，跑輸２０１９年同期的５﹒９％、６﹒９％。



＊內外需波動主宰後續動能＊



鑒於「就業－收入－消費－生產」循環仍顯阻滯，盡管次季ＧＤＰ有望受惠低基數效應企上

８％，但內外需波動的不確定性，將主宰經濟復甦後續動能；逆風還包括報復性消費╱買房退潮

、出口超預期難以為繼、三四線城市地方財政惡化、中美對抗升級等。

對於前期的「寬貨幣、大財政」刺激，人行貨幣政策委員會已流露謹慎之意，提出「結構性

工具有進有退」；但於此同時，中央財政近日下發資金１００億元，向實際種糧農民發放一次性

補貼。如同聯儲面臨加息減息抉擇，中國同站在加碼減碼刺激的十字路口。

