【香港政情】夏寶龍最後一天訪港行程，將到港大及考察中小學

《經濟通通訊社１８日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍今日將展開第六日在本港的考察行程

。據了解，他早上會到香港大學與師生代表座談，之後在港大午餐。下午分別會到柴灣一間中學

以及紅磡一間小學考察，其後搭飛機離港，政務司司長陳國基將會在機場送行。（ｈｐ）

