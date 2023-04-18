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18/04/2023 12:18

【香港要聞】梁子超：新冠病毒風土化後會有波動，毋須太擔心

　　《經濟通通訊社１８日專訊》印度出現高傳播性的Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種病毒
ＸＢＢ﹒１﹒１６分支Ａｒｃｔｕｒｕｓ，衞生防護中心昨日表示，本港共錄得７個
ＸＢＢ﹒１﹒１６陽性檢測個案。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，過去大半年不斷出現多個品
種的變異病毒，反映在風土化下出現「抗原飄移」，但暫時無出現席捲全球的主流病毒，而且印
度人口達１０多億，近日在當地出現的個案只屬冰山一角，不用太擔心。
　
＊眼角膜發炎非新事物＊
　
　　梁子超在電台節目上表示，現時印度等地的情況，遠低於當日Ｏｍｉｃｒｏｎ的爆發，認為
個案只屬「谷底」反彈，估計香港亦會出現同樣情況。他指，未見ＸＢＢ﹒１﹒１６致入院率及
死亡增加，雖然ＸＢＢ１﹒１６會令染疫兒童眼角膜發炎機會增加，但去年的新冠研究文獻已有
相關發現，而且症狀輕微。
　
＊毋須提升防控免「狼來了」＊
　
　　他表示，新冠病毒在風土化後不會消失，並會出現一定程度的波動，屬於自然現象，正如流
感一樣，現階段毋須加強疫情防控，以免出現「狼來了」的情況，呼籲港人毋須過於擔心或緊張
。（ｃｌ）
　
　
　

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