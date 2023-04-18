【香港政情】楊潤雄訪問深圳，探討深化文化體育旅遊合作

《經濟通通訊社１８日專訊》文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日上午在深圳分別拜會深圳市

人民政府副市長張華和深圳市文化廣電旅遊體育局局長曾相萊，就深化港深在文化、體育及旅遊

方面的合作，以及進一步推進粵港澳大灣區發展等議題交換意見和討論。是次訪問，旅遊事務專

員沈鳳君、文化體育及旅遊局副秘書長郭黃穎琦，以及香港旅遊發展局和旅遊業監管局代表亦有

隨行。

楊潤雄表示，《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》明確指出香港作為國際城市旅遊樞紐和

「一程多站」示範核心區的定位。在國家支持下，香港定可善用完善的跨境基建和豐富的旅遊資

源，與大灣區各市包括深圳市共同打造大灣區成為世界級休閒灣區。

他又說：近年港深兩地政府均致力建設大型文化設施、促進文化與科技結合、培育人才，港

深兩地應當抓住黃金機遇積極推動兩地協同發展。今年的《財政預算案》亦已宣布政府會在

２０２３－２４年度起的五年，進一步撥出１億３５００萬元，支持香港表演藝術團體和藝術家

到大灣區參與演出及創作；以及撥款２０００萬元在２０２４年主辦「粵港澳大灣區文化藝術節

」。

下午，楊潤雄參觀了深圳市當代藝術與城市規劃館，該館分為當代藝術館和城市規劃館，兩

座獨立博物館共享一個建築體的結構，是深圳市地標性建築以及重要的綜合文化場所。楊潤雄今

日下午返港。（ｃｌ）

