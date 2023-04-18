《經濟通通訊社１８日專訊》美國共和黨眾議院議長麥卡錫表示，眾議院未來幾周將就提高
債務上限的計劃進行投票，而且不會沒有新的支出限制措施。
他表示，債務違約不應該發生，但如果不附加條件的話，提高債務上限不會獲得通過。
麥卡錫和總統拜登２月１日曾開會討論債務上限問題，但其後一直沒有進展。雙方都要求對
方讓步。麥卡錫周一（１７日）再次呼籲拜登開會討論這個問題。（ｒｃ）
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18/04/2023 09:28
【國際要聞】美國眾議院今天將就提高債務上限及削減支出進行投票
《經濟通通訊社１８日專訊》美國共和黨眾議院議長麥卡錫表示，眾議院未來幾周將就提高
債務上限的計劃進行投票，而且不會沒有新的支出限制措施。
他表示，債務違約不應該發生，但如果不附加條件的話，提高債務上限不會獲得通過。
麥卡錫和總統拜登２月１日曾開會討論債務上限問題，但其後一直沒有進展。雙方都要求對
方讓步。麥卡錫周一（１７日）再次呼籲拜登開會討論這個問題。（ｒｃ）
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