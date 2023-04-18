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18/04/2023 10:33

【國際要聞】美批准向土國提供２﹒６億美元Ｆ－１６戰機升級設備

　　《經濟通通訊社１８日專訊》美國國務院批准一項價值２﹒５９億美元，對土耳其Ｆ－１６
戰鬥機機隊的航空電子設備升級項目。
　　國務院的聲明表示，升級將有助於使土耳其的機隊達到北約標準，並提高該國與其他盟國合
作的能力。是次技術改進包括通訊更新和安全增強，例如地面防撞系統。（ｒｃ）

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