【連環爆雷】瑞信接受瑞銀收購後，旗下基金淨贖回達５６億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》據報道，自從接受瑞銀救助的三周時間內，瑞信旗下投資基金
流出了５６億美元。
晨星公司的最新數據顯示，在３月２３日至４月６日期間，淨贖回規模為２５億美元。在兩
家銀行合併那一周流出大約３０億美元。
數字涵蓋每天向晨星匯報的大約３００隻歐洲和美國註冊的瑞信基金，但不包括瑞信的所有
投資組合。（ｒｃ）
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