《國企紅籌》廣發証券（０１７７６）涉嫌違法遭中證監立案

《經濟通通訊社１８日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，昨天收
到中國證監會立案告知書。
該集團指，因其在美尚生態景觀股份２０１８年非公開發行股票的保薦業務中未勤勉盡責，
涉嫌違法，根據法律法規，中國證監會決定對該集團立案。該集團將積極配合中國證監會的調查
工作，並嚴格按照監管要求履行信息披露義務，目前該集團經營情況正常。（ｗｈ）
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