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18/04/2023 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒２７億元，買盈富沽騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》昨日（１７日）恒指低開６４點，報２０３７４點。最高升
４２５點報２０８６４點，最低跌１３９點報２０２９９點。恒指收報２０７８２點，升３４３
點或１﹒６８％。
　　北水全日淨流入７４﹒２７億元，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基
金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
　　主板成交１３６５﹒７９億元增加２６％。其中港股通成交４４３﹒６億元，佔總成交
３２﹒５％。
　
＊騰訊自研芯片「滄海」已量產＊
　
　　騰訊雲微信公眾號公布，去年３月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬
片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新
揭曉的ＭＳＵ硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的２個賽道８項評分中，全部獲得第一。
　　盈富基金升１﹒５５％報２１﹒０２元，北水淨買入３１﹒２億元；恒生中國企業升
２﹒０３％報７１﹒２８元，北水淨買入１３﹒７億元；中國移動升３﹒０６％報６９元，北水
淨買入１０﹒２億元。
　　騰訊控股升１﹒５３％報３７１元，北水淨賣出７﹒２億元；建設銀行升２﹒２８％報
５﹒３８元，北水淨賣出６﹒４億元；商湯跌４﹒１％報２﹒８１元，北水淨賣出３﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　３１﹒２０
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１３﹒７３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　１０﹒２０
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒９３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　３﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－７﹒２０
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－６﹒３７
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－３﹒１６
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－１﹒０７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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