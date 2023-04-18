《日入而息》螞蟻罰款降至７億美元，地建會指辣招名存實亡倡撤辣

《今天重點》

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夏寶龍先後到訪港大及柴灣一中學，今日結束行程離港；夏寶龍結束考察離港，獲陳國基送機

李家超稱夏寶龍提出「六個相信」，對香港充滿信心；地建會倡撤辣，李家超稱現行針對樓市措

施仍適用

地建會梁志堅稱「辣招」名存實亡，料樓市第三季明朗；地建會未獲邀見夏寶龍，梁志堅稱很多

場合可反映地產界意見；地建會表示５－７年內本港覓地仍困難，料地價長遠趨穩

平安資管：建議匯控將分拆方案調整為戰略重組方案

據報螞蟻集團罰款從逾１０億美元降至７億美元

傳中移動（００９４１）研究收購香港寬頻可能性

內地第一季ＧＤＰ增長４﹒５％，大勝預期

統計局表示就業整體形勢改善，青年人失業率仍走高；短期內ＰＰＩ可能還會處在下降區間；二

季度經濟增速或比一季度明顯加快；消費逐步回升，要千方百計增加居民收入；當前中國經濟沒

有通縮，下階段也不會通縮；推動專項債務限額及時下達，形成實物工作量；今年外貿面臨一定

壓力，但有望實現促穩提質；首季消費支出對經濟增長貢獻率達６６﹒６％；首季工業平穩增長

，下階段著力擴大國內需求

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《即日市況》

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恒指全日低收１３１點報２０６５０，國壽升３％，安踏跌逾７％

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《深滬股市》

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首季經濟數據揭盅喜中帶憂，滬指反覆收升０﹒２３％

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《美元匯價》

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美元大概率在儲局議息前延續反彈

歐元最新報１﹒０９７４╱７８，日圓最新報１３３﹒００╱０３

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《公司資訊》

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傳中移動（００９４１）研究收購香港寬頻可能性

據報長和（００００１）今啟動兩項美元債交易，集資至少１０億美元

百濟神州（０６１６０）向全體董事局成員授予受限制股份

吉利（００１７５）旗下極氪：將在２０２６年進入大部分歐洲地區

蔚來汽車（０９８６６）不會加入電動車價格戰，將保持高價位而非降價

小米智造基金入股能源及儲能系統開發商深灣能源

尚晉國際（０２５２８）藝術板塊回報率勝時裝零售，下半年將與本港地標合作

廣汽旗下電動汽車子公司埃安計劃今年上市

濟豐包裝（０１８２０）料今年紙價小幅度調整，經濟復甦及６１８促銷助去庫存

第一太平（００１４２）將於到期日最終贖回今年到期４億美元有擔保債券

光麗科技（０６０３６）根據限制性股份獎勵計劃購２３８萬股

金源發展（００６７７）林烱熾獲委任為集團執行主席

比亞迪（０１２１１）今年銷量目標３００萬輛，價格戰或加速新能源車滲透率提升；李雲飛稱

法規、技術上行業未準備好無人駕駛

匯控（００００５）遭摩通唱淡終止三連升，下月股東會兩議案表決存變數；股東顧問Ｇｌａｓ

ｓ Ｌｅｗｉｓ建議匯控投資者投票反對分拆

莎莎（００１７８）第四財季零售及批發營業額增３０％，港澳同店銷售升６０％

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）位於孟加拉的首個綜合智慧能源項目動工

長城汽車（０２３３３）目前沒有一家中國新能源車企是實際盈利的

彩虹新能源（００４３８）光伏玻璃行業將回暖，兩座千噸新燃窰年內投產

中鐵建（０１１８６）首季新簽合同額升１５﹒８２％

華電國際（０１０７１）首季發電量按年增０﹒３４％

浙江滬杭甬（００５７６）擬將Ｈ股從倫敦證券交易所退市

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《神州民企》

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融創及恒大債務重組仍面臨債權人挑戰

指尖悅動（０６８６０）劉傑及朱炎彬促使投資現違約，導致約２﹒６億元損失

百奧家庭（０２１００）手遊《食物語》國際版獲逾百萬人預先註冊

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《中國要聞》

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統計局表示就業整體形勢改善，青年人失業率仍走高；短期內ＰＰＩ可能還會處在下降區間；二

季度經濟增速或比一季度明顯加快；消費逐步回升，要千方百計增加居民收入；當前中國經濟沒

有通縮，下階段也不會通縮；推動專項債務限額及時下達，形成實物工作量；今年外貿面臨一定

壓力，但有望實現促穩提質；首季消費支出對經濟增長貢獻率達６６﹒６％；首季工業平穩增長

，下階段著力擴大國內需求

中國銀行未來五年將為浦東企業提供５０００億元貸款

廣東首季進出口微增０﹒０３％，進口下跌１０﹒２％

越秀以７﹒２億摘得上海靜安區中興社區地塊

深圳首季進出口增７﹒４％，拉動廣東外貿增長３百分點

內地旅遊持續復甦，攜程２００家門市同時開業

福田口岸復活節假單日單向旅客量創恢復通關後最高紀錄

廣東半導體及集成電路基金二期正籌劃，規模３００億

浙江交投與象嶼地產以３８億聯合競得上海今年首塊地

上海銀保監表示今年末普惠貸款餘額力爭突破１﹒１萬億

日產發布中國市場專屬純電概念車

上汽集團表示２０２５年新能源車年銷量達到３５０萬輛

廣汽表示如祺出行正構建Ｌ４級自動駕駛運營體系

湯道生稱騰訊智能座艙方案已搭載至８００多萬輛汽車

胡潤發布全球獨角獸榜，字節跳動蟬聯第一

理想首款純電車型將搭載寧德時代４Ｃ麒麟電池

蔚來秦力洪稱以上海車展作里程碑，接下來準備加速

比亞迪仰望Ｕ８開啟預售，預售價達１１０萬元人民幣

寶馬在上海車展首發兩款純電動車

財政部表示一季度財收轉增０﹒５％，支出增６﹒８％；中國經濟總體回升，財政收入料繼續回

穩向上；今年稅費優惠料可為經營主體減負１﹒２萬億；首季證券交易印花稅５０４億元同比降

逾五成

海通證券發行全國首單券商上海自貿區離岸債券

集度汽車因不具備造車資質，「被迫」缺席上海車展；集度汽車否認遭踢出上海車展：因應營銷

節奏不參展

３月原煤天然氣生產放緩，電力生產增速加快

首季全國居民人均可支配收入增５﹒１％

租賃資金流向禁止領域，國銀金融租賃被罰款３７０萬

消費反彈帶動首季經濟開局好，統計局表示回升尚不牢固

上海車展今日開幕，車企爭相推新品，特斯拉缺席

浙江木門廠大火１１人遇難，相關責任人被警方控制

內地第一季ＧＤＰ增長４﹒５％，大勝預期

內地３月工業增加值增３﹒９％略遜預期，首季增３％

內地首季固定資產投資同比增５﹒１％，差預期

內地３月社會消費品零售額大增１０﹒６％，大勝預期

３月全國城鎮調查失業率降至５﹒３％

首季全國商品房銷售額轉增４﹒１％

首季房地產投資下降５﹒８％

人行３８０億逆回購利率持平，淨投放３３０億；構建多層次、廣覆蓋、高韌性的支付清算體系

首季海南離島免稅購物金額同比增近１５％至１６９億

貴州同日兩人被查，黔南州長鍾陽涉嚴重違紀違法落馬

４０家Ａ股上市公司披露減持計劃，涉熱門ＡＩ概念股

Ａ股近百家公司正在推進分拆，２１家已獲成功

法巴農銀理財籌建工作順利，等待開業批復

進出口銀行首季投放外貿產業貸款超５１００億元人民幣

據報螞蟻集團罰款從逾１０億美元降至７億美元

農業副部長與澳洲農林部長會面，推動中澳務實合作

北京商務局表示延續實施新能源車置換補貼政策

據報台購４００枚美製導彈，外交部表示堅決反對

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５９％，報１５８６９﹒４４點

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《國際要聞》

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應對疫情支出激令加拿大總理杜魯多失去國民信任

美國共和黨議員指不會投票贊成民主黨替換生病議員

美國眾議院今天將就提高債務上限及削減支出進行投票

美批准向土國提供２﹒６億美元Ｆ－１６戰機升級設備

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《外圍經濟》

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傳三星預設搜尋改用Ｂｉｎｇ，谷歌恐年失百億營業額

全球投資者自２０１４年以來最大規模搶購日本酒店

加拿大收緊對參與虛擬貨幣業務公司的規定

土耳其央行擬要求當地銀行限制購買美元數量

巴西大豆收成提高，以近２０年來最大折扣交易

巴西政府正制訂計劃支援當地信貸市場

美國勞動力最低薪酬要求達到創紀錄年薪７﹒６萬美元

英國醫生罷工導致逾１９﹒５萬個預約取消

調查顯示超過四分之一的美國人沒有儲蓄習慣

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《大國博弈》

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中國重申不存在海外警察站，促美停止造謠抹黑

荷蘭稱經濟安全受中國威脅，中方籲停止渲染有關言論

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《ＡＩ熱潮》

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內地成立ＧＰＴ產業聯盟，中移動、中聯通等共同發起

字節旗下火山引擎發布大模型訓練雲平台

百度於內部智能工作平台「如流」應用文心一言

軍媒談生成式ＡＩ應用於未來戰場：大幅提高作戰效能

金山辦公發布內地首個辦公系統ＡＩ「ＷＰＳ ＡＩ」

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《其他消息》

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夏寶龍先後到訪港大及柴灣一中學，今日結束行程離港；夏寶龍結束考察離港，獲陳國基送機

張國鈞訪問廣州深圳，落實法律及爭議解決專班等工作

許正宇訪英期間遇示威，車輛一度被攔截

陳茂波率團訪京，今早到訪國資委

梁子超稱新冠病毒風土化後會有波動，毋須太擔心

許正宇倫敦出席創新金融全球峰會，介紹香港虛擬資產服務發牌制度

醫管局表示第二批大灣區護士最快年底到港，首批主要服務老人科

金管局馮殷諾借調至金融學院，出任行政總裁

政府推先導計劃支援大灣區港人可在港大深圳醫院診症

盧寵茂稱大灣區醫護經嚴格挑選，部分為新冠援港隊成員

政制及內地事務局更新網站，可直接下載國歌

李家超稱夏寶龍提出「六個相信」，對香港充滿信心

楊潤雄訪問深圳，探討深化文化體育旅遊合作

許懷志升任金管局助理總裁，推動香港國金中心發展

本港首兩月商品整體出口貨量跌２８﹒５％，進口降２２％

地建會倡撤辣，李家超稱現行針對樓市措施仍適用

地建會表示５－７年內本港覓地仍困難，料地價長遠趨穩

地建會梁志堅稱「辣招」名存實亡，料樓市第三季明朗；地建會未獲邀見夏寶龍，梁志堅稱很多

場合可反映地產界意見

積金局駁斥華爾街日報ＢＮＯ持有人被沒收資產報道誤導

深股通額度全日用３億元，外資連續三日淨流入；滬股通額度全日用近３３億元，外資淨流入近

２３億元

世邦魏理仕料樓價短期內走軟，一手續主導市場

瑞信接受瑞銀收購後，旗下基金淨贖回達５６億美元

電子錢包可望２０２６年取代信用卡成為本港最受歡迎網上支付方式

匯豐推ＰａｙＭｅ新一輪總值逾４０００萬元消費券優惠

昆士蘭保險調查指香港中小企網絡安全意識下降至３６％

東區醫院女病人急症室候診逾１２小時，廁所內暈倒搶救後不治

無綫ｂｉｇ ｂｉｇ ｃｈａｎｎｅｌ宣布５月２日停止服務

環聯表示香港新獲信貸消費者未回復至疫情前水平，顯示潛在業務機遇

阿里雲與港大經管學院推出首個雲計算學分課程

中原按揭表示首季轉按跌近四成，滙豐轉按巿佔排第一

調查指近六成新冠康復者自覺有腦霧徵狀

香港國際學校非本地學生人數四年間減少１２％

香港大學創立方今成立聯盟，促進成員ＥＳＧ合作

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ登陸百佳豐澤等，推折扣支持用消費券

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