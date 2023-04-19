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19/04/2023 12:13

恒指半日低收１００點報２０５４９，中芯銀娛齊升４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２０５４９，跌１００點或０﹒４９％，主
板成交４９６﹒２８億元。恒生中國企業指數報６９５４，跌４８點或０﹒６９％。恒生科技指
數報４１６４，跌３７點或０﹒９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３６１﹒４元，跌４元或１﹒０９％，成交２９﹒８８億元；美
團收報１３７﹒１元，升１﹒８元或１﹒３３％，成交１８﹒０５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
９４﹒１５元，跌０﹒６５元或０﹒６９％，成交１４﹒７８億元。
　　中芯（００９８１）現價升３﹒８％，報２４﹒６元，該股成交約４２１８萬股，涉資
１０﹒１０億元，盤中高見２４﹒７元，最低見２３﹒２５元；銀娛（０００２７）升
３﹒７８％，報５７﹒６元；碧桂園（０２００７）跌４﹒２９％，報２﹒２３元；碧桂園服務
（０６０９８）跌３﹒８１％，報１４﹒１２元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿
里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

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