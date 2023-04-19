《盤後部署》恒指悶跌近３００點，銀娛創逾年半高有望再上

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局繼續放鷹，多名官員均表示贊成下月應該加息，隔

晚美股回吐早段升幅。港股全日表現偏軟，恒指以全日最高位２０６３３開市，隨後反覆爭持；

早市尾段窄幅橫行，午市跌幅再度擴大，尾段一度跌超過３００點，最終全日收報２０３６７，

跌２８２點或跌１﹒３７％，主板成交９９９﹒０３億元。國企指數收報６８８９，跌１１３點

或跌１﹒６３％。恒生科技指數收報４１０２，跌１００點或跌２﹒３９％。



＊電訊股捱沽，濠賭股炒起＊



藍籌中聯通（００７６２）搶先公布今年首季業績，截至３月３１日止首季純利５１﹒５５

億元人民幣，比去年同期上升１１﹒２％，利潤規模再創上市以來同期新高並好過市場預期。但

消息並未推動股價上升，反而全日沽壓不斷，收報６﹒２１元，跌２﹒５１％；中移動

（００９４１）亦跌１﹒７４％，收報６７﹒７元。

五一黃金周帶動旅遊概念股炒起，濠賭股逆市向上。銀娛（０００２７）全日高見

５８﹒３１元創逾一年半新高。走勢上今日銀娛股價突破橫行區間，據《經濟通ＨＶ２報價系統

》顯示，全日主動買沽比率５６比４４，大戶主動買沽比率更達７３比２７，錄得淨流入逾

１﹒１６億元，創４月４日以來新高。

銀娛全日佔據藍籌升幅榜首，全日升４﹒４１％，報５７﹒９５元。金沙（０１９２８）升

２﹒３１％，收報２８﹒７５元。黃金周前銀娛股價有望進一步炒上，初步較大阻力水平約於

６２元至６３元；至於能否突破則要視乎市道恢復速度，觀望黃金周後公布的旅遊數據能否刺激

股價進一步向上。金沙表現稍為落後，但隨黃金周炒興，短線有望挑戰阻力水平３２元。旅遊股

方面，攜程（０９９６１）升１﹒９４％，收報２９４元；同程旅行（００７８０）升

２﹒９７％，收報１８﹒０２元。



＊車展前長汽跌６％或可追落後＊



上海車展將於明日開幕，今日車股全線趁機抄底，長汽（０２３３３）全日跌６％。儘管今

日已回吐本周一（１７日）升幅，但今日跌至９﹒６元水平見支持，明日車展消息利好下有望反

彈，短線有望再挑戰１０﹒８元。（ｈｃ）

