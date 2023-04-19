【外圍經濟】Ｍｅｔａ員工曝料：公司將於周三再裁員四千人

《經濟通通訊社１９日專訊》外媒引述不願透露姓名的Ｍｅｔａ員工報道稱，該公司預計於

當地時間周三（１９日）開始新一輪大規模瘦身，將宣布裁員約４０００人。Ｍｅｔａ拒絕置評

有關報道。創辦人朱克伯格曾在３月表示，公司將在未來幾個月裁員１萬人。（ｊｆ）

